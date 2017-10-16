Мельгарехо тренировался в общей группе «Спартака» перед игрой с «Севильей»

Полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, который накануне получил ушиб бедра в игре с «Амкаром» (2:1), приступил к тренировкам в общей группе команды. Напомним, «Спартак» ведет подготовку к матчу с «Севильей» в Лиге чемпионов.
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2+3 уже в этом сезоне по статистике - удивляет индеец, хотя иногда немного бесит :)
2+3 уже в этом сезоне по статистике - удивляет индеец, хотя иногда немного бесит :)
Может с шаманом поговорил каким?))))))))))))))))
Нечего там притворяться.Давай залечивай раны и будь на стрёме.
Может с шаманом поговорил каким?))))))))))))))))
Нечего там притворяться.Давай залечивай раны и будь на стрёме.
Здоровья!
Здоровья!