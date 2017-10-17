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Ловчев: «„Зениту“ не хватает человека-стержня. Таким был Денисов»

сегодня, 01:22
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Лочев после поражения «Зенита» от «Арсенала» (0:1) в 13-м туре РФПЛ выразил мнение, что петербургской команде не хватает бывшего полузащитника сине-бело-голубых Игоря Денисова:

«В английском чемпионате в каждом матче идёт борьба. И если команды из условной первой шестёрки в борьбе с условно менее сильными командами набирают очки, то даются они им в трудной борьбе. И я всегда хотел, чтобы и у нас такое же было. Такая борьба не даёт расслабиться фаворитам, а класс команд из нижней части растёт.

„Арсенал“ сейчас отобрал очки у „Зенита“. Но это произошло от того, что игроки „Зенита“ в подсознании делят соперников на сильных и тех, с кем можно сыграть в полноги, немного расслабиться. Манчини пришёл из английского чемпионата, и он не понимает, такого настроения.

В команде должен быть человек-стержень, при том – свой, доморощенный, которого знает весь Питер. В таких матчах он очень нужен, чтоб завести игроков. Таким был Денисов, который никому спуску не давал, даже Аршавину. Такой человек чётко видит, кто вышел на игру в расслабленном состоянии. Он его приведёт в чувство в перерыве в раздевалке. Такого человека сейчас в „Зените“ нет».

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Все комментарии
Obdulio Varela
сегодня в 01:55
Стержень был Молло
alfranza
сегодня в 01:45
Зениту не хватает Халка.
Павел Амурский
сегодня в 01:32
Денисов что-то стержнем не стал в Локомотиве.
juchok
сегодня в 01:28
Ловчев: «„Зениту“ не хватает человека-стержня. Таким был Денисов»
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таким был Тимощук!
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