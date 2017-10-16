Божович: «После матча с „Зенитом“ забрал футболку у Дзюбы»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что после игры с «Зенитом» (1:0) он забрал футболку у нападающего питерской команды Артема Дзюбы.

«После игры только с Дзюбой немного пообщался. Поздоровались. И я забрал у него футболку.

Победа над „Зенитом“? Не стоит создавать вокруг этой победы ажиотаж. Нельзя говорить о том, что „Арсенала“ показал какую-то очень яркую игру. Это не так. Просто мы действовали так, как и должны были против лидера чемпионата на его поле. Невозможно превзойти сильного соперника без доли удачи. Но, конечно, я доволен своими футболистами – они боролись и выложились на все 100 процентов», - сказал Божович.

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