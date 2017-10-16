Парфёнов: «У „Амкара“ было две штанги, но у „Тосно“ тоже были моменты»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью с «Амкаром» (0:0).

«Ожидали, что будет такая агрессивная игра. Обеим командам нужны очки. Мы видим, что внизу турнирной таблицы борьбы даже больше, чем наверху. Отсюда, наверное, такой накал, и где-то у нас многие моменты не получались — из-за того, что давила ответственность. У соперника были две штанги, но у нас тоже были моменты, просто не было штанг. Наверное, счёт закономерный. Будем двигаться дальше», — сказал Парфёнов.

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