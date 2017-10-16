Орлов: «Соперник „Зенита“ — сам „Зенит“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов продолжает оценивать результат поединка «Зенита» и «Арсенала», в котором сильнее оказались туляки:

«„Зенит“ проиграл, но остался на первом месте. „Арсенал“ совсем недавно переиграл „Краснодар“ – значит, это уже не исключение из правила. Божовичу можно поаплодировать. По голевым моментам было 2:1 в пользу „Зенита“. Ну это очень пресный футбол, и тульская команда отбивалась все 90 минут, провела одну, но, надо сказать, великолепную атаку. Это холодный душ.

У „Зенита“ вообще соперник – это сам „Зенит“, и если он покажет то, на что способен, то будет продолжать оставаться на первом месте. Для нас сейчас, конечно, все соперники, а тульский „Арсенал“ оказался главным, но с таким подбором игроков „Зенит“ просто должен отрабатывать.



„Спартак“ – это не темная лошадка, а красно-белая. Учтите, что Промес был бесспорно лучшим футболистом прошлого сезона, и здесь двух мнений быть не может. Он же должен обрести себя. У „Спартака“ всё равно есть напор, желание. И Глушаков уже сказал, что восемь очков отставания от „Зенита“ – это досягаемо. Есть запал страсти, желания, амбиций. Очень хорошо, что в РФПЛ наконец появилась конкуренция. Значит, наши футболисты будут прогрессировать».

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