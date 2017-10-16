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Орлов: «Соперник „Зенита“ — сам „Зенит“»

сегодня, 21:10
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов продолжает оценивать результат поединка «Зенита» и «Арсенала», в котором сильнее оказались туляки:

«„Зенит“ проиграл, но остался на первом месте. „Арсенал“ совсем недавно переиграл „Краснодар“ – значит, это уже не исключение из правила. Божовичу можно поаплодировать. По голевым моментам было 2:1 в пользу „Зенита“. Ну это очень пресный футбол, и тульская команда отбивалась все 90 минут, провела одну, но, надо сказать, великолепную атаку. Это холодный душ.

У „Зенита“ вообще соперник – это сам „Зенит“, и если он покажет то, на что способен, то будет продолжать оставаться на первом месте. Для нас сейчас, конечно, все соперники, а тульский „Арсенал“ оказался главным, но с таким подбором игроков „Зенит“ просто должен отрабатывать.

„Спартак“ – это не темная лошадка, а красно-белая. Учтите, что Промес был бесспорно лучшим футболистом прошлого сезона, и здесь двух мнений быть не может. Он же должен обрести себя. У „Спартака“ всё равно есть напор, желание. И Глушаков уже сказал, что восемь очков отставания от „Зенита“ – это досягаемо. Есть запал страсти, желания, амбиций. Очень хорошо, что в РФПЛ наконец появилась конкуренция. Значит, наши футболисты будут прогрессировать».

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Все комментарии
LOpp
сегодня в 21:44
Опять эти пафосные фразы.
Середняк проиграл дома середняку, рядовой матч, а столько разговору.
Смитерс ответил starche
сегодня в 21:42
starche:
Хватит завидовать, московские команды все годы советской власти купались в бабле. Понятно, что очень обидно, что кто-то финансово стал не уступать московской камарилье, и даже превосходить! Как это Питер себе позволил!? Вам и сейчас Россия платит непомерный оброк............... Так, что лучше бы помолчали..........
Одно дело финансово не уступать, и совсем другое - вредить своими деньгами всей стране. Может московские клубы и жили получше остальных, только они и дело делали - растили футболистов, давали людям зрелище. Люди на заборах сидели футбол смотрели. А что даёт лазурная баклановая ферма? Разваращение футболистов, постоянные скандалы, упадок как клубного футбола, так и сборной. Чему тут завидовать? Позавидовать можно прошлогоднему Ростову, ранее Кубани и Краснодару, Рубину. Команды играли на равных с барселонами-манчестерами-ливерами. И лазурняк - осеры-янгбойзы-насьонали. Вы совсем уже крышкой съехали в своих лазурных грёзах, раз о какой-то там зависти к вам в один голос запели. Вас презерают, над вами смеются и вас троллят все. Но завидовать вам... это как прилюдно обделаться.
RDeanW
сегодня в 21:41
в прошлом году после 13 тура говорили, что соперник спартака - зенит
в этом году у лидера соперник - сам лидер

опять со смехом вспоминаю тех, кто говорил, что в прошлом году был слабый чемпионат) наслаждайтесь теперь вот этим)
papic337
сегодня в 21:40
Орлов сам запутался в своём словоблудии. Сначала говорит что у Зенита соперник сам Зенит, то есть все остальные клубы не соперники. И тут же пишет, что в РФПЛ появилась конкуренция. Значит всё-таки соперники есть. Так да или нет?
Аксинья
сегодня в 21:37
Просто не надо было жадничать...Судей надо заряжать на каждую встречу независимо от соперника...Хотели съэкономить - вот вам результат...
Levadia
сегодня в 21:37
Поросята,успокойтесь уже!
Будет и на вашей улице праздник(возможно).))
spartach n1
сегодня в 21:33
starche ответил Miaf
сегодня в 21:31
Miaf:
Неужели Орлов не понимает, что Зенит- клуб фнл, если бы в него деньги не вбухивали с каждым годом все больше и больше, то он бы сейчас играл на уровне Томи или Крыльев. У них нету не своей футбольной школы, да собственно, только стадион, который построили за госденьги. На как может быть такой клуб вообще кому то соперником. Есть Спартаковская школа, есть Школа ЦСКА, даже в краснодаре появилась школа, а у зенита только Аргентинцы и Дзюба с Кокошей, оба кстати воспитанники других футбольных школ.
Хватит завидовать, московские команды все годы советской власти купались в бабле. Понятно, что очень обидно, что кто-то финансово стал не уступать московской камарилье, и даже превосходить! Как это Питер себе позволил!? Вам и сейчас Россия платит непомерный оброк............... Так, что лучше бы помолчали..........
Т34
сегодня в 21:31
Мели Емеля - твоя неделя. Преимущество Зенита на табло. Ну, конечно, 2:1 в пользу питерцев по опасным моментам, это два гола забитых из вне игры? Мне было бы стыдно говорить о преимуществе лидера чемпионата против команды нижней части турнирной таблицы, который нанес в первом тайме два удара в створ ворот в домашнем матче. В первом тайме была одна команда - Арсенал. Во втором Зенит зашевелился, после истерик Манчини, да только схлопатали гол, но отыграться доблестные аргентинцы при поддержке скупленных российских надежд так и не смогли. Это еще раз наглядно показало, что не деньги играют в футбол. И даже судью своевременно не зарядили, потому, что надеялись на легкую победу на своем поле и на глазах нескольких десятков питерцев, которые так и не поняли, для чего их затащили на Крестовский.
FILL3286
сегодня в 21:30
Генадий только не НЫТЬ! Все хорошо!
Но скоро аргентину даже арсенал обгонит)!!!!
starche ответил Филипповых
сегодня в 21:25
Филипповых:
Арлов: соперник "Зенита" это не газ в трубе)
Глупость.
wingback
сегодня в 21:25
    Филипповых
    сегодня в 21:23
    Арлов: соперник "Зенита" это не газ в трубе)
    ermak6448
    сегодня в 21:23
    Как то туманно сказал дядя Геня...
    Obdulio Varela
    сегодня в 21:21
    Теперь Генаха обе играющие команды любого матча зенитами называть будет
    CTAPbIU
    сегодня в 21:20
    Искусственно пропиаренный клуб на уровне госструктур. Даже болельщиков своих завлекают бесплатными билетами.

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1801653456542398&id=100000932847057
    sir-5
    сегодня в 21:19
    Старую песню,с которой успешно занимали третье призовое место,запели. Это хорошо,это означает,что для четырёх команд ещё не всё потеряно.
    Russian_spb
    сегодня в 21:19
    если бы только Зенит, то минимум 2ое место бы было...
    а так, все 3ье и 3ье))))
    008Maximus
    сегодня в 21:18
    Думаю дзюбу на баню посадят! С такой игрой! Туда же смольникова!
    starche
    сегодня в 21:17
    Что-то великолепных матчей в исполнении Зенита мы в этом году не видели. Все говорят о потенциале команды, а достойной игры нет.................И вообще....................наш чемпионат один из нуднейших , жаль, но это так.Подавляющее число игр проходят в очень низком темпе. Ели сравнивать наши игры с играми в Ла Лиге или АПЛ, то становится очень грустно............
    Miaf
    сегодня в 21:17
    Неужели Орлов не понимает, что Зенит- клуб фнл, если бы в него деньги не вбухивали с каждым годом все больше и больше, то он бы сейчас играл на уровне Томи или Крыльев. У них нету не своей футбольной школы, да собственно, только стадион, который построили за госденьги. На как может быть такой клуб вообще кому то соперником. Есть Спартаковская школа, есть Школа ЦСКА, даже в краснодаре появилась школа, а у зенита только Аргентинцы и Дзюба с Кокошей, оба кстати воспитанники других футбольных школ.
    Смитерс
    сегодня в 21:14
    Спартак - красно-белая лошадка))) Наверное брат красно-синей лошадки))
    goodbyegoodboy
    сегодня в 21:14
    Гена кагбэ намекает, что в полуфинале ЛЧ теперь будет играть Зенит с Зенитом
    Морозовский
    сегодня в 21:14
    орлов: "СОПЕРНИК "орлова" - САМ "орлов" "
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