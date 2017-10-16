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17:30 Матч завершен Амкар 0:0 Тосно
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Карницкий: «„Тосно“ потерял два очка в игре с „Амкаром“»

сегодня, 21:47
АмкарАмкар0 : 0ТосноТосноМатч завершен

Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий прокомментировал ничейный результат матча с «Амкаром» (0:0).

«Радует, что сыграли в обороне на ноль. Впереди у нас были моменты, как и у „Амкара“, в принципе, закономерная ничья в таких условиях. Ожидали, что будет много верховых передач плюс погодные условия – ветер, дождь, искусственное поле, которые усиливали эффект борьбы. Думаю, мы не проиграли в этой борьбе. 

В обороне „Амкар“ создавал большую плотность у ворот, у них пять защитников, они падали к своим воротам, там насыщали и центральную зону, и штрафную. Поэтому один из рецептов вскрытия такой обороны – подачи с флангов или дальние удары. Именно дальними ударами мы пытались забить, также действовали плотно в обороне.

Мы неплохо играли. Инициативой владели как мы, так и „Амкар“, все ждали своего момента, который мог решить судьбу матча. И у нас такой момент был в конце второго тайма, могли вырвать победу.

Если задуматься, то потеряли два очка, учитывая наш голевой момент. Но если считать две штанги „Амкара“, то при таких погодных условиях, по такой игре, мы приобрели очко. Двигаемся дальше, играем сейчас с конкурентами по турнирной таблице, поэтому надо выигрывать, чтобы выйти из зоны вылета», - сказал Карницкий.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
сегодня в 22:39
Заголовок вырван из контекста
Аксинья
сегодня в 22:21
Корницкому: "Тосно приобрел очко в игре с Амкаром"...
Shpundya .
сегодня в 22:20
Амкару показательно надо сломать обе штанги, вроде свои но не помогают.
ermak6848
сегодня в 21:58
вы новички ели устояли перед середняком Амкаром
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