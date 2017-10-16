Сесар Навас: «Перед „Рубином“ стоит задача выйти в Лигу Европы по итогам сезона»

Защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал победу над своим бывшим клубом «Ростовом» (1:0).

«Конечно, очень приятно эмоционально возвращаться туда, где ты добился определённых высот. Но мы очень довольны, что взяли здесь три очка и прервали очень неприятную серию. Нам надо наконец-то подниматься в турнирной таблице и показывать всё, что можем.

Наверное, нам повезло в игре с „Ростовом“. Была серия, когда мяч у нас не шёл в ворота, а в этот раз получилось и забили. Перед командой была поставлена цель попытаться выйти в Лигу Европы по итогам сезона, а цель до зимы — постараться забраться как можно выше», — сказал Навас.

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