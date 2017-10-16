Широков: «Ситуацию в „Краснодаре“ критичной я бы не назвал»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о проблемах «Краснодара».

«„Краснодар“ идёт на четвёртом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал. Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА я бы не сказал, что у „Краснодара“ есть серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится», - сказал Широков.

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