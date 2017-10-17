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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Широков: «После пауз на игры сборных „Зенит“ выглядит не очень убедительно»

сегодня, 02:35
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал домашнее поражение петербургской команды от «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ:

«„Зенит“ не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да ещё и клубу, который гораздо ниже в таблице. У санкт-петербуржцев не было слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло „Арсеналу“. Сами туляки свой шанс сумели реализовать, они молодцы».

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Гус Пойет
сегодня в 03:43
Бомжи и выглядят как бомжи. Ничего удивительного
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