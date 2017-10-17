Широков: «После пауз на игры сборных „Зенит“ выглядит не очень убедительно»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал домашнее поражение петербургской команды от «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ:

«„Зенит“ не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да ещё и клубу, который гораздо ниже в таблице. У санкт-петербуржцев не было слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло „Арсеналу“. Сами туляки свой шанс сумели реализовать, они молодцы».

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