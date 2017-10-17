Орещук: «Хочется, чтобы Хохлов пошёл по пути Фергюсона или Венгера»

Футбольный агент, бывший спортдиректор «Динамо» Роман Орещук в эфире передачи «Футбол России» прокомментировал решение руководства московского клуба назначить Дмитрия Хохлова главным тренером бело-голубых после отставки Юрия Калитвинцева:

«Калитвинцев довёл дело до конца – вывел команду в РФПЛ. За это ему надо сказать спасибо. Чемпионат показал, что „Динамо“ могло играть лучше. Были и объективные причины, и субъективные. Но это уже не ко мне. Нет результата – кто виноват? Всегда виноват тренер. Поэтому он ушёл в отставку.

С Димой Хохловым я дружу с девяти лет – не один пуд соли съели вместе. Поэтому я за Дмитрия Валерьевича очень сильно переживаю. „Динамо“ для него – не пустой звук. Хочется, чтобы у него всё получилось, чтобы команда вылезла из подвала турнирной таблицы, а он остался в клубе. Чтобы он прошёл путь Фергюсона или Венгера.

Думаю, ему и раньше можно было дать шанс. Он может решать любые задачи. Когда я пришёл в „Динамо“, то бывшие руководители не очень хотели видеть его в клубе. Но хотели динамовца. Поэтому выбирали только из тех, кто играл за „Динамо“ или работал там. Остановились на кандидатуре Калитвинцева».

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