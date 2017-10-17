Бубнов: «Дома „Спартаку“ нужно побеждать „Севилью“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния «Спартака» и «Севильи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«У „Спартака“ неплохие шансы в матче против „Севильи“. В Москве „Спартаку“ нужно побеждать. Красно-белым надо бороться за 4 очка в двухматчевом противостоянии с „Севильей“. Если „Спартак“ сможет набрать 4 очка, то это будет практически гарантией выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не стоит забывать, что у „Севильи“ сейчас есть проблемы с составом. Это даёт шансы „Спартаку“. Хоть испанцы и любят играть в футбол с постоянным контролем мяча, „Спартак“ может воспользоваться проблемами соперника. Плюс если игроки настроятся на этот матч так же, как и на „Ливерпуль“, то у „Спартака“ есть все шансы на положительный результат».

Напомним, встречу 3-го тура группового раунда ЛЧ «Спартак» - «Севилья» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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