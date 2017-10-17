Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко отметил успехи Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Зинедина Зидана, которые претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА:

«Каждый из этих трех менеджеров внес значительный вклад в развитие „Ювентуса“. Двое играли в составе „бьянконери“, а Аллегри сейчас тренирует команду. Итальянская тренерская школа — одна из ведущих в мире.

Серия А является одной из сложнейших лиг, и чтобы выиграть здесь что-либо игроку, а тем более тренеру, нужно обладать большим талантом. Не только профессиональными качествами, но и личными. Надо уметь выстроить взаимосвязь с игроками».

Также Шевченко оценил перспективы Роналду, Месси и Неймара в гонке за звание игрока года.

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