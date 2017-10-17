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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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Наставник сборной Гондураса: «Играть с Австралией 2 матча за 5 дней — это бесчеловечно»

сегодня, 09:46

Неделю назад сборная Гондураса сенсационно обыграла Мексику, обеспечив себя право на участие в стыковых матчах и шанс на попадание на чемпионат мира. 10 ноября Гондурас примет сборную Австралии, а уже через 5 дней состоится ответный поединок. Наставник центральноамериканской команды Луис Хорхе Пинто считает такое расписание бесчеловечным, учитывая расстояние между государствами:

«ФИФА приняла бесчеловечное решение назначить матчи на настолько близкие даты, перелет занимает очень много времени. Но нам не нужно совершать два перелета, это могло бы нам повредить. С другой стороны, австралийцам сперва нужно прилететь сюда, а потом возвращаться домой, что еще более утомительно».

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