Жардим: «Невозможно быть чемпионами Франции каждый год»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не считает, что с «монегасками» сейчас происходит нечто противоестественное:

«Невозможно быть чемпионами Франции каждый год. Для новоприбывших игроков это еще сложнее. В состав французского чемпиона прибывают мечтатели. Но проблема в том, что им не хватает уверенности, чтобы всё делать правильно. Нам надо оставаться на уровне чемпионов Франции. Иногда случаются падения, но нужно приложить усилия, чтобы вернуться. Такова жизнь.

Сложнее всего лавировать между чемпионатом и Лигой чемпионов. В Европе всего 5 или 6 клубов, способных выступать на высоком уровне в обоих соревнованиях каждый сезон».

Ранее Жардим поделился ожиданиями от встречи с «Бешикташем» в Лиге чемпионов.

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