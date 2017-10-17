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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Жардим: «Невозможно быть чемпионами Франции каждый год»

сегодня, 08:26

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не считает, что с «монегасками» сейчас происходит нечто противоестественное:

«Невозможно быть чемпионами Франции каждый год. Для новоприбывших игроков это еще сложнее. В состав французского чемпиона прибывают мечтатели. Но проблема в том, что им не хватает уверенности, чтобы всё делать правильно. Нам надо оставаться на уровне чемпионов Франции. Иногда случаются падения, но нужно приложить усилия, чтобы вернуться. Такова жизнь.

Сложнее всего лавировать между чемпионатом и Лигой чемпионов. В Европе всего 5 или 6 клубов, способных выступать на высоком уровне в обоих соревнованиях каждый сезон».

Ранее Жардим поделился ожиданиями от встречи с «Бешикташем» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 09:38
Жардим прав. длинную лавку не каждому по плече содержать...

Даже Рыболовлеву...))
ДСА
сегодня в 08:56
В этом сезоне ПСЖ легко выиграет чемпионат, Монако не стабилен.
Остапчук 67
сегодня в 08:46
Каждый год нужно попадать в Лигу чемпионов.
Monegask
сегодня в 08:45
Давайте ребятки, надо уронить сегодня турков! Матч с Лионом был неплох, особенно второй тайм. Надо в том же темпе, с полным составом.
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