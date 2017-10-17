Хинкель: «„Бавария“ не неуязвима»

Бывший защитник «Селтика», а ныне наставник второй команды «Штутгарта» Андреас Хинкель считает, что «кельтам» по силам обыграть «Баварию» в гостевом поединке Лиги чемпионов:

«Я нечасто смотрю игры „Селтика“, много времени уходит на работу со „Штутгартом“. Но я по-прежнему общаюсь в Facebook с людьми из клуба и от них получаю информацию о том, что там происходит.

Да, „Бавария“ выиграла Бундеслигу, но этого недостаточно для мюнхенцев. Они хотят добиваться побед в Лиге чемпионов и Кубке Германии. И победы эти должны быть стильными, красивыми. Анчелотти не смог выстроить такую игру. Болельщики не поняли его философию.

Хайнкес провел только один поединок, так что „Селтику“ будет непросто понять, как играть с новой „Баварией“. Но она не неуязвима».

Встречу обслужит российский арбитр Сергей Карасев.

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