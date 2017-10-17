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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Хинкель: «„Бавария“ не неуязвима»

сегодня, 08:47
БаварияБавария-:-СелтикСелтикЗавтра в 21:45 Не начался

Бывший защитник «Селтика», а ныне наставник второй команды «Штутгарта» Андреас Хинкель считает, что «кельтам» по силам обыграть «Баварию» в гостевом поединке Лиги чемпионов:

«Я нечасто смотрю игры „Селтика“, много времени уходит на работу со „Штутгартом“. Но я по-прежнему общаюсь в Facebook с людьми из клуба и от них получаю информацию о том, что там происходит.

Да, „Бавария“ выиграла Бундеслигу, но этого недостаточно для мюнхенцев. Они хотят добиваться побед в Лиге чемпионов и Кубке Германии. И победы эти должны быть стильными, красивыми. Анчелотти не смог выстроить такую игру. Болельщики не поняли его философию.

Хайнкес провел только один поединок, так что „Селтику“ будет непросто понять, как играть с новой „Баварией“. Но она не неуязвима».

Встречу обслужит российский арбитр Сергей Карасев.

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 09:34
"Многие могут обломаться на букмекерских ставках", подумал Серега...)
cska plus
сегодня в 09:07
Всё решит Карасёв.
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:03
Может "Бавария" сейчас не на пике, но какой-то "Селтик" ей точно по зубам.
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