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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Сухи: «Очень обрадовался, узнав, что „Спартак“ стал чемпионом России»

сегодня, 09:32
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазельЗавтра в 21:45 Не начался

Защитник «Базеля» и бывший игрок «Спартака» Марек Сухи накануне матча швейцарцев с ЦСКА рассказал о своих знакомых в России:

«Из знакомых по „Спартаку“ на связи только с бывшим водителем – буду рад повидаться с ним в Москве, обещал подъехать в гостиницу. Ещё с Олегом Яровинским иногда созваниваюсь. Он меня в „Спартак“ агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в „Халл Сити“ со Слуцким. С ребятами из команды контактов не сохранилось, но продолжаю болеть за „Спартак“ и следить за Премьер-Лигой в целом и знакомыми ребятами в частности. Очень обрадовался, узнав о победе „красно-белых“ в чемпионате России, и особенно – за парней, которые давно в команде – таких, как Дима Комбаров».

Ранее Сухи отметил, что хотел попасть в одну группу Лиги чемпионов со „Спартаком“.

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Все комментарии
Шуnя771 ответил andre_can
сегодня в 09:48
andre_can:
ну и новость....
Главное своевременная!)
andre_can
сегодня в 09:46
ну и новость....
Шуnя771 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:46
Сергеевич вернулся 1:
Всё, что связано с цска-это повышение, космос, рекордсмены. Пора бы уже привыкнуть).
Видно с утра ещё не проснулся)
Сергеевич вернулся 1 ответил Шуnя771
сегодня в 09:45
Шуnя771:
"...Он меня в „Спартак“ агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в „Халл Сити“ со Слуцким...." Что он говорит? Какое повышение? И вообще он трезв?)
Всё, что связано с цска-это повышение, космос, рекордсмены. Пора бы уже привыкнуть).
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:41
О ЦСКА думай! Взять тёпленькими их именно сейчас, такой шанс надо использовать)).
Всё, сейчас затопчат ногами, жалобами, дизлайками)).
Шуnя771
сегодня в 09:37
"...Он меня в „Спартак“ агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в „Халл Сити“ со Слуцким...."


Что он говорит? Какое повышение? И вообще он трезв?)
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