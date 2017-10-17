Сухи: «Очень обрадовался, узнав, что „Спартак“ стал чемпионом России»

Защитник «Базеля» и бывший игрок «Спартака» Марек Сухи накануне матча швейцарцев с ЦСКА рассказал о своих знакомых в России:

«Из знакомых по „Спартаку“ на связи только с бывшим водителем – буду рад повидаться с ним в Москве, обещал подъехать в гостиницу. Ещё с Олегом Яровинским иногда созваниваюсь. Он меня в „Спартак“ агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в „Халл Сити“ со Слуцким. С ребятами из команды контактов не сохранилось, но продолжаю болеть за „Спартак“ и следить за Премьер-Лигой в целом и знакомыми ребятами в частности. Очень обрадовался, узнав о победе „красно-белых“ в чемпионате России, и особенно – за парней, которые давно в команде – таких, как Дима Комбаров».

Ранее Сухи отметил, что хотел попасть в одну группу Лиги чемпионов со „Спартаком“.

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