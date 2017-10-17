Шевченко: «Роналду, Неймар и Месси достойны звания игрока года»

Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар стали финалистами в борьбе за приз игрока года от ФИФА. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что каждый из них достоин награды:

«Три невероятных футболиста, каждый из них заслуживает этой награды. Но если выбирать одного, думаю, победить должен Криштиану Роналду. Он одержал победу в двух розыгрышах Лиги чемпионов подряд и забил два гола в финале.

Лео Месси фантастический игрок и провел отличный сезон. Впечатляюще сыграл в чемпионате и забил немало голов.

Я рад за Неймара, ведь в течение последних пяти лет основное соперничество шло лишь между Месси и Роналду. Теперь в игру вступил бразилец и справляется восхитительно. Наблюдать за его игрой — одно наслаждение».

Изначально в список кандидатов на приз игрока года попали 24 футболиста.

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