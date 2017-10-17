Титов: «Очень хочется, чтобы „Спартак“ победил „Севилью“, но поставлю на ничью»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча бывшей команды против «Севильи» в рамках группового раунда Лиги чемпионов:

«„Севилья“ – не „Барселона“, не „Манчестер Сити“… Добротный клуб, один из ведущих в Испании, но из таких, с которыми можно играть. Считаю, что „Спартак“ и „Севилья“ равны по силе. Плюс у соперника после эпохи Эмери что-то поменялось. При нём было много побед, сейчас команда слабее.

Мне очень хочется, чтобы победил „Спартак“. Но поставлю всё же на ничью – 1:1. Футболисты „Спартака“ умеют играть, плюс за них фактор своего стадиона. У меня нет никаких сомнений в том, что команда забьёт. Но, как показывает сезон, красно-белые неизбежно пропускают».

Ранее такой же счёт в этом матче спрогнозировал бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев.

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