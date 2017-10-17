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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
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14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Рейнгольд: «„Спартак“ начал погоню. По игровым качествам он сейчас лучше всех»

сегодня, 09:59

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд доволен последними выступлениями «красно-белых» в чемпионате России:

«От последних матчей „Спартака“ в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С „Уралом“ игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.

„Спартак“ может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье „Зенит“, восемь очков отыграть можно. Тем более „Зениту“ предстоят игры в Москве с ЦСКА, „Локомотивом“ и „Спартаком“.

По игровым качествам „Спартак“ сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но „Спартак“ начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди».

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Все комментарии
Владимир Немченков 1
сегодня в 11:25
я думал после его интервью мат на мате в адрес спама,его пожизнено забанят,ан нет амнистию получил....
ДСА
сегодня в 11:17
Только грязью обливали и уже оды начинают петь.
Если Севилью обыграют, пожалуй, можно спеть.
moskwa 09
сегодня в 11:01
самое интересное,как только дед начинает гнать,что спартак в порядке или лучше всех ,незамедлительно идет тут же поражение,зря это он перед игрой с севильей сказал
Spartak_Rulit
сегодня в 10:55
Дед все на эмоциях сказал, пока рано говорить что Спартак в лучшей форме
Чист
сегодня в 10:55
Зенит проиграл это надо разбирать -может просто -букмекеры заколдовали и все уже ркшили что чемпионом может стать любая команда
Palex ответил Т34
сегодня в 10:46
Т.е. бредеть Рейнгольду позволительно, а Орлову, нет?
cska1948
сегодня в 10:46
"...„Спартак“ может выиграть все оставшиеся игры..."
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Мечты, мечты - где ваша сладость?
Kuprin
сегодня в 10:46
Секта 33 очка 😃
drug01
сегодня в 10:46
Рейнгольд проснулся
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:45
ЭТОГО ТОЖЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ !
ХОТЯ НЕТ, ЛУЧШЕ СРАЗУ НА КАПЕЛЬНИЦУ !
Блоссия
сегодня в 10:43
Вот чего только так долго запрягали?)
pereletnii
сегодня в 10:41
О как!
вованыч 80
сегодня в 10:38
Валера из запоя вышел....
Т34
сегодня в 10:34
Я видел игру Валерия Рейнгольда вживую и неоднократно. Его ноги опережали сознание, порой он даже мяч обгонял, за что его и прозвали "Всадник без головы". Если бы для его скорости еще и технику Бог дал бы, это был бы великий игрок. Но увы! Он забил чуть больше трех десятков голов за сто семьдесят с лишним выступлений за Спартак.
Я к чему это все здесь говорю, Принимать всерьез высказывания Валерия Леонидовича не стоит, учитывая его возраст, хотя не это главное, главное, что журналисты всегда готовы найти "жаренную утку", а если нет такой возможности они найдут возможность ее родить,
и не сомневаюсь, что его, Рейнгольда, сами журналисты выводят на провакационные репортажи и комментарии.
Рыжая Борода
сегодня в 10:31
Рейнгольд вернулся ;)
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:13
Успокоился ветеран-уже хорошо. Значит поправляется Спартак.
Василий 50
сегодня в 10:11
Еще бы "Спартаку" немного везения, реализация слабовата.
vm777
сегодня в 10:08
Валерий Леонидович остановитесь. Не надо этого. Надо тихо-мирно играть и набирать очки.
cska plus
сегодня в 10:06
Снова валерик позорится.
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