Рейнгольд: «„Спартак“ начал погоню. По игровым качествам он сейчас лучше всех»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд доволен последними выступлениями «красно-белых» в чемпионате России:

«От последних матчей „Спартака“ в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С „Уралом“ игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.

„Спартак“ может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье „Зенит“, восемь очков отыграть можно. Тем более „Зениту“ предстоят игры в Москве с ЦСКА, „Локомотивом“ и „Спартаком“.

По игровым качествам „Спартак“ сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но „Спартак“ начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди».

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