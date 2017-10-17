Ловчев: «„Спартак“ приходит в себя после похмелья»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что победа «Спартака» над «Ахматом» дает повод для оптимизма:

«Во-первых, „Спартак“ пережил это падение, так назову этот затянувшийся неудачный период. Во-вторых, начали потихоньку возвращаться в строй травмированные игроки – Промес и Глушаков. А это лидеры команды! Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие. Все возможные очки „Спартак“ в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать урожай. Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте