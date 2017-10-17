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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Ловчев: «„Спартак“ приходит в себя после похмелья»

сегодня, 11:34
АхматАхмат1 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что победа «Спартака» над «Ахматом» дает повод для оптимизма:

«Во-первых, „Спартак“ пережил это падение, так назову этот затянувшийся неудачный период. Во-вторых, начали потихоньку возвращаться в строй травмированные игроки – Промес и Глушаков. А это лидеры команды! Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие. Все возможные очки „Спартак“ в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать урожай. Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья».

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Все комментарии
альсато
сегодня в 12:50
Ловчев, как алкаш-алкашу: " Неумеренный опохмел-ведет к длительному запою". А теперь по-существу: Уважаемый Евгений , ну нельзя из года в год-Спартаком пужать народ!)))
denmig
сегодня в 12:44
весна покажет кто с похмелья! никто не блещет пока ничем!
mangoх12 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:43
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВПЕРЕДИ У СПАРТАКА РОСТОВ УФА КРАСНОДАР И ЗЕНИТ )))) ПОСМОТРИМ ЧТО ТАМ СПАРТАК НАСОБИРАЕТ ))))
Желудей)
Алексей Буренин
сегодня в 12:43
Похо же что так и есть, ребята отошли
Jeck Denielse ответил VIC2
сегодня в 12:33
VIC2:
Вот не могёте вы без помпы... "Получить по соплям" и "Зенит" очень даже хорошо ужились рядышком и даже в одном предложении и неплохо смотрится...
"Получить по со..лям" как вы сударь выражаетесь - это прошлогодние 0:10 от Ростова,Крыльев и Арсенала.......
А 0:1 - это случайный косяк,вызванный рядом стечения обстоятельств.....
VIC2 ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:24
Jeck Denielse:
Нельзя в одном предложении употреблять слова "кручиниться" и "Зенит" - это не совместимо. Касаемо выступлений наших клубов в еврокубках хотелось как обычно пожелать успеха всем. Но в свете последних событий и количеством пасквилей и тоннами желчи вылитой на лидера нашего чемпионата.....всё более мастеровитыми кажутся игроки Севильи )))
    obana777 ответил starche
    сегодня в 12:23
    starche:
    Прыгнул-то Спартак- его место 6-7.
    А Зенит не прыгнул? Третье место потолок, а они с перепугу на первое выскочили из-за кадровых проблем Спартака и цска.
    Одно слово румын
    сегодня в 12:21
    А у бомжей намедни последнюю недопитую чекушку отобрали
    obana777 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 12:21
    Jeck Denielse:
    Один проигрыш Зенита - и всё ... Один.... Шоу-экспертов начинается....... Кто похвалит Спартак лучше всех - тот даже получит эфиры и первые полосы прессы....но это только с одновременными кляузами в сторону Питера....одно без другого не работает..... Опять месяц газеты не читать и тв не смотреть.........Бубновы-Ловчевы-Кафельниковы-Мостовые-Рейнгольды выходят на первый план ))))))))
      starche ответил RDeanW
      сегодня в 12:16
      RDeanW:
      главное, что зенит приходит в себя после бурного старта. выше головы питер прыгнул, теперь на родное 3 место возвращается потихоньку)
      Прыгнул-то Спартак- его место 6-7.
      Jeck Denielse ответил VIC2
      сегодня в 12:15
      VIC2:
      Я доволен, что Зенит получил по соплям от Арсенала, давно пора было, это назревало, мадные трубы оглушат любого рано или поздно Но не желаю проигрыша в Европе, так как это очки в одну копилку, кажется, так что шибко не кручинься по поводу своего Зенита и поменьше домысливай за других
      Нельзя в одном предложении употреблять слова "кручиниться" и "Зенит" - это не совместимо.

      Касаемо выступлений наших клубов в еврокубках хотелось как обычно пожелать успеха всем.
      Но в свете последних событий и количеством пасквилей и тоннами желчи вылитой на лидера нашего чемпионата.....всё более мастеровитыми кажутся игроки Севильи )))
      Leha-ha50
      сегодня в 12:14
      Рано петь дифирамбы. Вот сыграют матчей пять , тогда и посмотрим.
      starche
      сегодня в 12:14
      Сегодня увидим, может и не пришёл.
      MALOVAR
      сегодня в 12:09
      Если сильный матч выдадим ,то у Валерия Карпина завтра может быть предложение из испании на руках. Думаю только ради этого можно постараться
      VIC2 ответил Jeck Denielse
      сегодня в 12:08
      Jeck Denielse:
      Судя по количеству откликов на поражение Зенита - всем по-барабану как Спартак сыграет с Севильей....лишь бы Зенит уступил Русенборгу )))
      Я доволен, что Зенит получил по соплям от Арсенала, давно пора было, это
      назревало, мадные трубы оглушат любого рано или поздно
      Но не желаю проигрыша в Европе, так как это очки в одну копилку, кажется,
      так что шибко не кручинься по поводу своего Зенита и поменьше домысливай
      за других
      Суеверный
      сегодня в 12:02
      Марк Твен (Самюэл Клемменс) - "Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто. (It's easy to quit smoking. I've done it hundreds of times.)". Так и Спартак "приходит в себя". Если бы на 8-м или 10-м месте то было бы точно.
      LOpp
      сегодня в 11:54
      долго были в состоянии похмелья)
      VIC2 ответил SlavikXP
      сегодня в 11:53
      SlavikXP:
      А при чем тут победа Спартака над Уралом??? Они же с Ахматом вроде играли)))
      Он не хочет вспоминать игру в Грозном, там Спартак плохо играл, мог пропустить
      там 3 голешника, вкльчая пендаль в это число, просто чечены были ещё хуже Спартака
      Jeck Denielse ответил VIC2
      сегодня в 11:52
      VIC2:
      Вот сегодня и посмотрим на сколько Спартак обрёл себя прежнего Думается, что хорошо сыграет, может, даже выиграет, но голешник в свои ворота все равно пропустит, защита - ахиллесова пята Спартака
      Судя по количеству откликов на поражение Зенита - всем по-барабану как Спартак сыграет с Севильей....лишь бы Зенит уступил Русенборгу )))
      Jeck Denielse
      сегодня в 11:50
      Один проигрыш Зенита - и всё ...
      Один....

      Шоу-экспертов начинается.......
      Кто похвалит Спартак лучше всех - тот даже получит эфиры и первые полосы прессы....но это только с одновременными кляузами в сторону Питера....одно без другого не работает.....

      Опять месяц газеты не читать и тв не смотреть.........Бубновы-Ловчевы-Кафельниковы-Мостовые-Рейнгольды выходят на первый план ))))))))
      VIC2
      сегодня в 11:48
      Вот сегодня и посмотрим на сколько Спартак обрёл себя прежнего
      Думается, что хорошо сыграет, может, даже выиграет, но голешник в свои ворота
      все равно пропустит, защита - ахиллесова пята Спартака
      SlavikXP
      сегодня в 11:47
      А при чем тут победа Спартака над Уралом??? Они же с Ахматом вроде играли)))
      Misha78
      сегодня в 11:45
      Слишком много разговоров про возвращение Спартака, не рано ли..?..Нужно ждать еще 2-3 тура, чтобы о чем то можно было говорить.
      жменя семечек
      сегодня в 11:43
      тут главное по новой не сорваться и в запой не уйти)
      RDeanW
      сегодня в 11:40
      главное, что зенит приходит в себя после бурного старта. выше головы питер прыгнул, теперь на родное 3 место возвращается потихоньку)
      cska plus
      сегодня в 11:40
      Жека наливал им.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 11:39
      ВПЕРЕДИ У СПАРТАКА РОСТОВ УФА КРАСНОДАР И ЗЕНИТ ))))
      ПОСМОТРИМ ЧТО ТАМ СПАРТАК НАСОБИРАЕТ ))))
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