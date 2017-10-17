Ловчев: «„Спартак“ приходит в себя после похмелья»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что победа «Спартака» над «Ахматом» дает повод для оптимизма:
«Во-первых, „Спартак“ пережил это падение, так назову этот затянувшийся неудачный период. Во-вторых, начали потихоньку возвращаться в строй травмированные игроки – Промес и Глушаков. А это лидеры команды! Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие. Все возможные очки „Спартак“ в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать урожай. Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья».
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А 0:1 - это случайный косяк,вызванный рядом стечения обстоятельств.....
А 0:1 - это случайный косяк,вызванный рядом стечения обстоятельств.....
"Получить по соплям" и "Зенит" очень даже хорошо ужились рядышком
и даже в одном предложении и неплохо смотрится...
"Получить по соплям" и "Зенит" очень даже хорошо ужились рядышком
и даже в одном предложении и неплохо смотрится...
Касаемо выступлений наших клубов в еврокубках хотелось как обычно пожелать успеха всем.
Но в свете последних событий и количеством пасквилей и тоннами желчи вылитой на лидера нашего чемпионата.....всё более мастеровитыми кажутся игроки Севильи )))
Касаемо выступлений наших клубов в еврокубках хотелось как обычно пожелать успеха всем.
Но в свете последних событий и количеством пасквилей и тоннами желчи вылитой на лидера нашего чемпионата.....всё более мастеровитыми кажутся игроки Севильи )))
назревало, мадные трубы оглушат любого рано или поздно
Но не желаю проигрыша в Европе, так как это очки в одну копилку, кажется,
так что шибко не кручинься по поводу своего Зенита и поменьше домысливай
за других
назревало, мадные трубы оглушат любого рано или поздно
Но не желаю проигрыша в Европе, так как это очки в одну копилку, кажется,
так что шибко не кручинься по поводу своего Зенита и поменьше домысливай
за других
там 3 голешника, вкльчая пендаль в это число, просто чечены были ещё хуже Спартака
там 3 голешника, вкльчая пендаль в это число, просто чечены были ещё хуже Спартака
Один....
Шоу-экспертов начинается.......
Кто похвалит Спартак лучше всех - тот даже получит эфиры и первые полосы прессы....но это только с одновременными кляузами в сторону Питера....одно без другого не работает.....
Опять месяц газеты не читать и тв не смотреть.........Бубновы-Ловчевы-Кафельниковы-Мостовые-Рейнгольды выходят на первый план ))))))))
Один....
Шоу-экспертов начинается.......
Кто похвалит Спартак лучше всех - тот даже получит эфиры и первые полосы прессы....но это только с одновременными кляузами в сторону Питера....одно без другого не работает.....
Опять месяц газеты не читать и тв не смотреть.........Бубновы-Ловчевы-Кафельниковы-Мостовые-Рейнгольды выходят на первый план ))))))))
Думается, что хорошо сыграет, может, даже выиграет, но голешник в свои ворота
все равно пропустит, защита - ахиллесова пята Спартака
Думается, что хорошо сыграет, может, даже выиграет, но голешник в свои ворота
все равно пропустит, защита - ахиллесова пята Спартака
ПОСМОТРИМ ЧТО ТАМ СПАРТАК НАСОБИРАЕТ ))))
ПОСМОТРИМ ЧТО ТАМ СПАРТАК НАСОБИРАЕТ ))))