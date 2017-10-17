Селюк: «Думаю, „Спартак“ не сможет взять очки в матче с „Севильей“»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья»:

«„Севилья“ делает акцент в первую очередь именно на Лиге чемпионов. Испанцы понимают, что чемпионат длинный и сейчас важнее быть максимально готовыми к еврокубковой игре. Так что не стоит придавать большого значения их поражению от клуба из Бильбао. Думаю, „Спартак“ не сумеет взять очки в грядущем матче, даже несмотря на то, что команда Карреры будет играть дома. Перед игрой с „Ливерпулем“ в красно-белых тоже мало кто верил, но отобрать очки у англичан, как мне кажется, в первую очередь помогла удача.

У „Севильи“ очень сильный состав, много квалифицированных игроков. Уверен, они найдут, кем заменить травмированных футболистов, и с этим точно не будет проблем. Также важно понимать, что „Спартак“ не является настолько грозным соперником, чтобы к нему подходить в полной боеготовности. Я бы не сказал, что „Севилья“ – однозначный фаворит группы, всё-таки „Ливерпуль“ тоже очень силён. Уверен, что именно эти две команды и выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. А „Спартак“ в итоге займёт третье место в квартете и попадёт в Лигу Европы».

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