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Широков: «Если ЦСКА обыграет „Базель“ два раза по 1:0, все будут рады»

сегодня, 10:07
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазельЗавтра в 21:45 Не начался

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от грядущей встречи «армейцев» и «Базеля»:

«Победа „Базеля“ над „Бенфикой“ со счётом 5:0 ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала „Базелю“. Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0. Если ЦСКА обыграет „Базель“ два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над „Бенфикой“ была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии „Базель“. ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума».

Матч состоится 18 октября в 21:45 по московскому времени.

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Все комментарии
Президент Барселоны
сегодня в 11:23
Это возможно только при условии замены Игоря другим вратарём, в противном случае максимум результативная ничья)
Суеверный
сегодня в 11:19
Четыре очка бы добыть. Класс Базеля не особенно высок, но скорость... Прямолинейно играют как лом. Попробуйте против него найти прием.
КЭТиК
сегодня в 11:19
Больше всех будет рад Игорь Акинфеев.
Goger90 ответил Фата лист
сегодня в 11:15
Фата лист:
С Базелем нужно брать шесть очков, иначе даже третье место в группе будет под вопросом...
Ну, или четыре очка и победа над Бенфикой. Всё же в Швейцарии будет очень сложно. Впрочем, сперва обыграть Базель в Москве, а там видно будет.
вячеслав остапенко
сегодня в 11:10
Согласен с Широковым
LOpp
сегодня в 11:02
лучше пусть цска обыграет Базель два раза по 2:1.
Игорьку так спокойней будет.
Фата лист
сегодня в 10:58
С Базелем нужно брать шесть очков, иначе даже третье место в группе будет под вопросом...
Goal2
сегодня в 10:55
Бенфика, тоже не фонтан. Предположу ничейный результат, а в ответном матче, можно смело ставить на победу швейцарцев. Гончаренко будет там играть как с Краснодаром дома же дадут бой, если хватит сил, после тяжёлого матча с командой Шалимова.
Чист ответил Serge Boykov
сегодня в 10:52
Serge Boykov:
Дома обыграем 2:0! Возможно 3:1! Базель не сидит в обороне,у него куча открытых зон,которые мы и используем для быстрых контратак) это не супер клуб которого стоит боятся,тем более дома!
можно подумать ЦСКА весь в атаке
RussianHorse ответил kolpankolpan
сегодня в 10:45
kolpankolpan:
Да уж, этот предрекатель обязан ЦСКА хорошим контрактом на лечение пятки.И самой малой благодарностью является чревовещание положительного исхода.Но видится все не так просто.Щвейцарцы очень бодры, много забивают и тугохода Игнаша будут пробегать на раз-два.Ни одной игры в сухую в Лиге Чемпионов у ЦСКА нет и уже не будет.Так что 1-0 это бредово-- сказочный результат. При том что забивать больше одного мяча команда вообще не в состоянии.
Пятку он лечил в спартаке, получая под 2 млн.
А ЦСКА он пол года за €300 тыс. играл.
RussianHorse
сегодня в 10:43
Да даже, если один раз обыграем 1:0, а затем в гостях сыграем 0:0, мы тоже будем рады, в принципе.
Serge Boykov
сегодня в 10:33
Дома обыграем 2:0! Возможно 3:1! Базель не сидит в обороне,у него куча открытых зон,которые мы и используем для быстрых контратак) это не супер клуб которого стоит боятся,тем более дома!
Гус Пойет
сегодня в 10:33
Про Иииихааарька-то ты забыл. Вот если два раза по 2:1 тогда точно все
VIPded
сегодня в 10:32
Очень даже устроит такой расклад...)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:28
армейцы такие перцы, такие персы...)). Голландец судить будет честно. Куйперес будет на высоте!)
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:17
Судейство будет совсем другим. В Европе на руку Игнашевича глаза не будут закрывать и делать вид, что ничего не произошло.
kolpankolpan
сегодня в 10:17
Да уж, этот предрекатель обязан ЦСКА хорошим контрактом на лечение пятки.И самой малой благодарностью является чревовещание положительного исхода.Но видится все не так просто.Щвейцарцы очень бодры, много забивают и тугохода Игнаша будут пробегать на раз-два.Ни одной игры в сухую в Лиге Чемпионов у ЦСКА нет и уже не будет.Так что 1-0 это бредово-- сказочный результат. При том что забивать больше одного мяча команда вообще не в состоянии.
cska plus
сегодня в 10:09
Да нам пофиг с каким счётом, лишь бы обыграть.
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:09
Хорошо, если так и будет.
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