Широков: «Если ЦСКА обыграет „Базель“ два раза по 1:0, все будут рады»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от грядущей встречи «армейцев» и «Базеля»:

«Победа „Базеля“ над „Бенфикой“ со счётом 5:0 ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала „Базелю“. Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0. Если ЦСКА обыграет „Базель“ два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над „Бенфикой“ была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии „Базель“. ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума».

Матч состоится 18 октября в 21:45 по московскому времени.

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