Радченко: «25 лет назад „Спартак“ был сильнее»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
11:19
Определилось имя нового президента «Торпедо»17
11:16
Семшов: «В „Динамо“ Кокорин был мальчишкой, сейчас это уже зрелый мастер»8
09:05
Шевченко: «Роналду, Неймар и Месси достойны звания игрока года»43
00:33
Анчелотти может летом возглавить «Ювентус»29
23:52
«Лестер» сыграл вничью с «Вест Бромвичем»9
12:50
Ари может вернуться на поле к концу ноября0
12:39
«Милан» намерен вернуть Массимилиано Аллегри4
12:29
Ари: «Рассчитываю получить российский паспорт к старту второй части РФПЛ»3
12:25
О'Нил: «Северной Ирландии не хотелось бы встретиться с Италией в „стыках“»2
12:16
В течении трех игр решится судьба Монтеллы в «Милане»2
12:05
Игнатьев: «У „Торпедо“ нет финансовых проблем»1
11:58
Льоренте: «Всё, к чему прикасается Кейн, превращается в золото»4
11:48
Роналду выразил поддержку пострадавшим во время пожаров в Португалии и Испании3
11:34
Ловчев: «„Спартак“ приходит в себя после похмелья»27
11:30
«Волгоград Арена» готова на 75% к чемпионату мира 20185
11:27
«Кальяри» уволил главного тренера Растелли3
11:05
Фернандиньо: «„Наполи“ показывает лучшую игру в Европе»6
10:59
Милито: «„Интер“ снова может мечтать»4
10:48
Петер Шмейхель: «Нойер - мой любимый вратарь»2
10:47
Хуммельс: «Хайнкес очень требовательный. Я прислушался к некоторым его советам»0
10:32
Шевченко: «Итальянская тренерская школа — одна из ведущих в мире»2
10:28
«Эвертон» намерен подписать нападающего «Ливерпуля»1
10:13
«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за Рабьо2
10:07
Широков: «Если ЦСКА обыграет „Базель“ два раза по 1:0, все будут рады»21
09:59
Рейнгольд: «„Спартак“ начал погоню. По игровым качествам он сейчас лучше всех»33

Радченко: «25 лет назад „Спартак“ был сильнее»

сегодня, 12:10

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко вспоминает 1992 год. Ровно 25 лет назад «красно-белые» завоевали свое первое российское чемпионство:

«Тогда в „Спартаке“ шла смена поколений. Команду покинули классные футболисты, определявшие игру. Александр Мостовой и Василий Кульков уехали в „Бенфику“, Игорь Шалимов - в „Фоджу“. Но молодые ребята Володя Бесчастных, Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко здорово влились в коллектив, оказались готовы играть в основном составе. Мне было полегче, ведь я до этого уже провел в клубе целый сезон.

У нас сложилась очень сильная команда. Взаимопонимание на поле было отлажено до мелочей, все великолепно чувствовали друг друга. Сезон провели ровно, серьезных проблем не возникало. Да, случались сложные матчи с соперниками из Москвы и владикавказским „Спартаком“, который в те годы громко заявил о себе. У осетинского клуба были одни из лучших в стране условий для тренировок, прекрасная база. В итоге он взял серебро, а мы стали первыми.

Празднование прошло более спокойно, чем в нынешние времена, никто с нас футболки не срывал. Был большой банкет. Все пришли с женами, очень тепло посидели. Но - без особых восторгов. Еще до старта сезона было понятно, что чемпионство мы вряд ли упустим. В общем, для игроков оно не стало неожиданностью. Отметили и стали готовиться дальше.

Чемпионство всегда приятно, но то, в 92-м, было для меня первым, поэтому самым запоминающимся. Дома до сих пор висит эта медаль. Порой смотришь на нее, вспоминаешь те матчи, ту команду. В ней не было легионеров - только отечественные футболисты. Но по индивидуальным качествам и пониманию игры тот „Спартак“ был сильнее нынешнего».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
vka1970
сегодня в 12:51
Начнём с того, что тогда ещё не действовал закон Жана-Марка Босмана и сборных мира ещё не было, т.е. европейские гранды не были настолько сильны как сейчас.
Ну и во вторых, клубная подготовка ещё работала и не было лимита имени Мутко. Как результат и сборная у нас была и игроков ещё всё таки растили.Иначе откуда у нас взялись Кержаковы, Аршавины, Титовы, Семаки ?
А сейчас увы в основном иностранцы и паспортисты.Как то так.
ziborock ответил pereletnii
сегодня в 12:51
pereletnii:
Тогда и Украина была в составе союза,а теперь все развалилось и спартак и союз и украина,а Россия идет дальше. Так что и дальше под рюмку смотри на медальку и вспоминай прошлое.
В свое время Радченко ушел из Зенита в Спартак и сразу титулы поперли)
stavr74 ответил pereletnii
сегодня в 12:49
pereletnii:
Тогда и Украина была в составе союза,а теперь все развалилось и спартак и союз и украина,а Россия идет дальше. Так что и дальше под рюмку смотри на медальку и вспоминай прошлое.
А причем тут хохлы , статья про СПАРТАК
pereletnii
сегодня в 12:45
Тогда и Украина была в составе союза,а теперь все развалилось и спартак и союз и украина,а Россия идет дальше.
Так что и дальше под рюмку смотри на медальку и вспоминай прошлое.
Jeck Denielse
сегодня в 12:42
Только Ловчев сказал свою историческую фразу о выходе Спартака из похмелья......и на тебе - новый повод.....юбилейный ))
Василий 50
сегодня в 12:39
Зачем об этом говорить накануне важного матча?
ziborock ответил cska plus
сегодня в 12:38
cska plus:
25 лет назад покровители у спартака были сильнее, сам цк кпсс.
Да что ты говоришь?!) А не коням ли в Кремле медали вручали?!)))
tesch
сегодня в 12:31
Есть что вспомнить.
tesch ответил cska plus
сегодня в 12:30
cska plus:
25 лет назад покровители у спартака были сильнее, сам цк кпсс.
    cska plus
    сегодня в 12:22
    25 лет назад покровители у спартака были сильнее, сам цк кпсс.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:21
    ВСЕ 90-ЫЕ ВСЕ ПАХАЛИ НА СПАРТАК, НАЧИНАЯ ОТ СУДЕЙ, ЗАКАНЧИВАЯ ЖУРНАЛЮГАМИ

    РОМАНЦЕВ ОБЩИПЫВАЛ КОГО ХОТЕЛ
    Kollljan
    сегодня в 12:14
    Не только Спартак. Весь чемпионат был уровнем выше теперешнего на две головы.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100