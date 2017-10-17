Радченко: «25 лет назад „Спартак“ был сильнее»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко вспоминает 1992 год. Ровно 25 лет назад «красно-белые» завоевали свое первое российское чемпионство:

«Тогда в „Спартаке“ шла смена поколений. Команду покинули классные футболисты, определявшие игру. Александр Мостовой и Василий Кульков уехали в „Бенфику“, Игорь Шалимов - в „Фоджу“. Но молодые ребята Володя Бесчастных, Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко здорово влились в коллектив, оказались готовы играть в основном составе. Мне было полегче, ведь я до этого уже провел в клубе целый сезон.

У нас сложилась очень сильная команда. Взаимопонимание на поле было отлажено до мелочей, все великолепно чувствовали друг друга. Сезон провели ровно, серьезных проблем не возникало. Да, случались сложные матчи с соперниками из Москвы и владикавказским „Спартаком“, который в те годы громко заявил о себе. У осетинского клуба были одни из лучших в стране условий для тренировок, прекрасная база. В итоге он взял серебро, а мы стали первыми.

Празднование прошло более спокойно, чем в нынешние времена, никто с нас футболки не срывал. Был большой банкет. Все пришли с женами, очень тепло посидели. Но - без особых восторгов. Еще до старта сезона было понятно, что чемпионство мы вряд ли упустим. В общем, для игроков оно не стало неожиданностью. Отметили и стали готовиться дальше.

Чемпионство всегда приятно, но то, в 92-м, было для меня первым, поэтому самым запоминающимся. Дома до сих пор висит эта медаль. Порой смотришь на нее, вспоминаешь те матчи, ту команду. В ней не было легионеров - только отечественные футболисты. Но по индивидуальным качествам и пониманию игры тот „Спартак“ был сильнее нынешнего».

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