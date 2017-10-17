«Реал» - «Тоттенхэм»: 18-летний Хакими выходит в основе хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» - «Тоттенхэм».
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Хакими, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Роналду, Бензема.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Д. Санчес, Орье, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Уинкс, Эриксен, Льоренте, Кейн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Не хватает этого монстра.
Щеглу хакими без проблем отыграть матч.
Реал вперед!!!
Не хватает этого монстра.
Щеглу хакими без проблем отыграть матч.
Реал вперед!!!