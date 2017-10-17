«Фейеноорд» - «Шахтер»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» - «Шахтер».
«Фейеноорд»: Джонс, Хапс, Сент-Джаст, ван Бек, Амрабат, Вильена, Торнстра, Эль-Ахмади, Бергейс, Йоргенсен, Бутьюс.
«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Бутко, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос, Тайсон, Факундо Феррейра.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Перед игрой рулевой «Шахтера» Паулу Фонсека пообещал, что «горняки» будут показывать открытый футбол.
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