Фернандо: «Здорово, что нам удалось показать хорошую психологическую готовность»

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал победу своей команды над «Севильей» (5:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«На протяжении всей игры наша команда играла хорошо, ребята помогали друг другу, много бегали и выглядели именно так, как должны были. Очень хорошо, что нам удалось показать хорошую психологическую готовность, после пропущенного гола мы не остановились, а продолжили атаковать и добились своего. „Спартак“ провёл свой лучший матч в нынешнем сезоне? Конечно».

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