Дмитрий Комбаров: «Спасителем команды себя не чувствую. Отметил бы сегодня весь „Спартак“»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, после разгромной победы над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов, подчеркнул, что не чувствует себя спасителем команды. Во втором тайме при счёте 1:1 Комбаров вынес мяч из пустых ворот после удара форварда испанской команды Виссама Бен-Йеддера.

«Спасителем команды себя не чувствую. Никакой эйфории нет. Наверное, это приходит с опытом. Когда был моложе, после побед над ЦСКА, „Зенитом“ или, если вспоминать давние матчи, например, над „Марселем“ – бывало впадал в эйфорию. Но уже давно воспринимаю такие вещи спокойно. Я просто сделал свою работу, не более того.

Герой сегодня – Промес, он отдал два и забил два. Но опять же, без команды ни один футболист не станет суперзвездой. Я не беру исключительные случаи: Роналду или Месси, хотя их команды тоже играют на них. Поэтому выделил бы сегодня весь „Спартак“. Важно, что в оборонительных действиях участвовали все. Не только линия защиты или опорники, а вся команда, включая нападающих. Именно поэтому и пришёл результат».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте