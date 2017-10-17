Джовинко ждет вызова в сборную Италии

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко признался, что до сих рассчитывает на вызов в сборную Италии.



«Это правда, что в MLS тактически игра слабее, чем в Италии, у нападающих здесь больше шансов забить. Однако на физическом уровне этот турнир довольно требователен.



Почему меня до сих пор не вызвали в расположение сборной? Такие вопросы нужно задавать не мне. Понятно, что для футболиста носить футболку сборной - величайшее достижение, так будет всегда. Все что я могу, так это дальше продолжать хорошо выступать. Если бы меня вызвали в сборную, то я был бы очень рад».



Лучший игрок в истории лиги - по подкастам в авто. Джовинко и «Торонто"

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