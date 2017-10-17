Щесны: «Я не прогрессировал в „Арсенале“. Но в Италии всё стало по-другому»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны, ранее выступавший за «Рому» и лондонский «Арсенал», рассказал о преимуществах тренировочного процесса в итальянских клубах по сравнению с английскими:

«Я считаю, что в целом тренеры в Италии гораздо больше внимания уделяют тактике. И так работает вся лига. В течение всей недели вы работаете над состоянием команды перед конкретным матчем. В „Арсенале“ мы просто готовились в физическом плане, но здесь вы смотрите фильм, анализирующий конкретного соперника перед матчем с ним, а после игры смотрите его снова, чтобы увидеть, что сработало, а что – нет.

Мне было приятно работать с несколькими прекрасными тренерами в „Арсенале“, „Роме“ и здесь. Но вратарская школа в Италии очень отличается, здесь уделяется больше внимания к деталям.

Откровенно говоря, я не могу сказать, что с технической точки зрения я каким-то образом прогрессировал, когда стал первым номером в „Арсенале“. Но когда я уехал в Италию, всё изменилось. За эти два с половиной года моя игра стала значительно лучше благодаря тренерам. Я не говорю сейчас об игровой практике. Речь идёт о том, что ты постоянно работаешь над улучшением каждого аспекта своей игры. Это то, что мне действительно здесь понравилось».

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