Папастатопулос: «„Боруссии“ нужно побеждать в обоих матчах с АПОЭЛом»

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос в преддверии выездной игры Лиги чемпионов против АПОЭЛа отметил, что его команде необходимо брать 6 очков в противостоянии с кипрским клубом для выхода в плей-офф ЛЧ:

«Фанаты АПОЭЛа создадут отличную атмосферу на своём замечательном стадионе. Но нам нужно будет ещё взглянуть на качество газона. Это будет непростая встреча, но мы хотим победить.

В предыдущих матчах в ЛЧ и последней встрече в Бундеслиге мы сыграли не так, как хотелось бы. Тренер вносит коррективы после каждого матча, и мы стараемся следовать указаниями и улучшать свою игру. Предыдущая наша игра с „Лейпцигом“ стала для нас серьёзным уроком, но мы должны двигаться дальше.

АПОЭЛ – очень хорошая команда, мы все видели их прогресс за последние несколько лет. Матч не будет простым, но мы должны победить, если хотим двигаться дальше. Нам необходимо выиграть не только эту игру, но и второй поединок против АПОЭЛа».

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