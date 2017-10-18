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Нолито: «„Спартак“ свои моменты реализовал, а мы – нет»

сегодня, 03:32
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Нападающий «Севильи» Нолито прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:5):

«Игра получилась тяжёлой, но мы не были так плохи, как можно подумать, глядя на итоговый счёт. Старались играть в свой футбол, создавали остроту у чужих ворот, в начале второго тайма имели ощутимое преимущество. Единственное, чего не хватило, – это второго забитого мяча. В чём нас „Спартак“ превзошёл, так это в эффективности – он свои моменты реализовал, а мы – нет.

Такие вещи часто происходят в футболе – не стоит зацикливаться на поражении. Впереди длинный и тяжёлый сезон, много игр. Важно оставаться единой командой, сохранять веру в себя и двигаться дальше. Уже в субботу нас ждёт не менее сложная игра в Валенсии – нужно побыстрее переключиться на неё».

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Остапчук 67
сегодня в 03:55
Так бывает.
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