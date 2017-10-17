Конте: «Италия выйдет на чемпионат мира»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал жеребьевку стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2018, по итогам которой Италия сразится с командой Швеции.

«Думаю, это хороший жребий. Италия должна выходить на чемпионат мира, и мы сделаем это».

Также Конте ушел от ответа на вопрос о своем будущем на клубном уровне.

«Я предпочитаю думать о настоящем, которое зовется „Челси“. У меня еще 2 года по контракту, и я наслаждаюсь новым опытом. Здесь я изучаю новую культуру, новый язык и новый стиль футбола. Кроме того, важно, чтобы моя дочь изучала английский».

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