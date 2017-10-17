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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 Идет первый тайм, 17’ Марибор 0:2 Ливерпуль
21:45 15’ Манчестер Сити 2:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 16’ Фейеноорд 1:0 Шахтер Дн
21:45 16’ Монако 0:0 Бешикташ
21:45 14’ РБ Лейпциг 1:0 Порту
21:45 16’ АПОЭЛ 0:0 Боруссия Д
21:45 Идет первый тайм, 15’ Реал 0:0 Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Конте: «Италия выйдет на чемпионат мира»

сегодня, 20:38
ШвецияШвеция-:-ИталияИталия10.11.2017 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал жеребьевку стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2018, по итогам которой Италия сразится с командой Швеции.

«Думаю, это хороший жребий. Италия должна выходить на чемпионат мира, и мы сделаем это».

Также Конте ушел от ответа на вопрос о своем будущем на клубном уровне.

«Я предпочитаю думать о настоящем, которое зовется „Челси“. У меня еще 2 года по контракту, и я наслаждаюсь новым опытом. Здесь я изучаю новую культуру, новый язык и новый стиль футбола. Кроме того, важно, чтобы моя дочь изучала английский».

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Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 21:09
Шведы не хотят пропустить второй ЧМ подряд.
No problem
сегодня в 20:57
Без Скуадры ЧМ,
это как се**с без сигары.
sir-5
сегодня в 20:44
Ясень пень!
КЭТиК
сегодня в 20:41
Может быть, процентов 70. Но 30 против них есть.
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