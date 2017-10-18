«Урал» провел товарищеский матч с заключенными

Футболисты «Урала» побывали в исправительной колонии Екатеринбурга, где провели товарищеский матч с осуждёнными этого учреждения.



«​У нас сложилось хорошее отношение с руководством колонии. Они и работники этого учреждения будут ходить на наши матчи. Наши ребята отнеслись к этому мероприятию положительно. Надо помогать людям, чтобы они возвращались к нормальной жизни», - заявил президент «Урала» Григорий Иванов.



Ранее сообщалось, что футболисты «Урала» провели благотворительный матч в валенках на льду.

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