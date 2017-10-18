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Штраф ЦСКА на 100 тыс. рублей и другие дисциплинарные решения 13-ого тура РФПЛ

сегодня, 16:15

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных нарушениях клубов в рамках 13-тура РФПЛ. 

«По матчу „Динамо“ — „СКА-Хабаровск“: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения. За это „Динамо“ оштрафован на 50 тыс. рублей, а „СКА-Хабаровск“ — на 30 тыс. рублей.

По матчу „Краснодар“ — ЦСКА: болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

По матчу „Уфа“ — „Локомотив“: тренер „Локомотива“ Пашинин неоднократно покидал пределы технической зоны без разрешения главного арбитра, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу „Зенит“ — „Арсенал“: болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей».

Сенсации и скандалы. РФПЛ – лига сюрпризов

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Все комментарии
VV V
сегодня в 17:38
Не справедливо: государственный Зенит должен быть оштрафован с коэффициентом 100 ! Так как всё-равно деньги за него платит наше с вами государство !!!
drug01
сегодня в 17:27
Когда будем играть без штрафов?
Владимир Богатов
сегодня в 16:56
То есть от фанов Зенита меньше ущерб был или они особая каста которую штрафуют меньше чем других за то же самое?
Tommy Lee 2
сегодня в 16:55
За использование пиротехники надо давать один домашний матч без зрителей, но ведь КДК ничего тогда не получит, так что пока только штрафы.
Sem25
сегодня в 16:48
болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс.

болельщики „СКА-Хабаровск“скандировали нецензурные выражения за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.

На матче Динамо - СКА присутствовало 3600 зрителей. Пусть 20-ть человек были болельщиками СКА. 20!!! человек принесли больше вреда клубу, чем тысячи фанов Зенита с пиротехникой!))) Как такое возможно?

Удивительный подход к наказанию клубов.
RUSTY8
сегодня в 16:36
Ленорыча жестко выпирают из росфутбола
Gotlib
сегодня в 16:19
Болельщики виноваты - пусть их и штрафуют.,при чём здесь клубы???
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