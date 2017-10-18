Штраф ЦСКА на 100 тыс. рублей и другие дисциплинарные решения 13-ого тура РФПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных нарушениях клубов в рамках 13-тура РФПЛ.
«По матчу „Динамо“ — „СКА-Хабаровск“: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения. За это „Динамо“ оштрафован на 50 тыс. рублей, а „СКА-Хабаровск“ — на 30 тыс. рублей.
По матчу „Краснодар“ — ЦСКА: болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
По матчу „Уфа“ — „Локомотив“: тренер „Локомотива“ Пашинин неоднократно покидал пределы технической зоны без разрешения главного арбитра, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей.
По матчу „Зенит“ — „Арсенал“: болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей».
Сенсации и скандалы. РФПЛ – лига сюрпризов
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болельщики „СКА-Хабаровск“скандировали нецензурные выражения за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.
На матче Динамо - СКА присутствовало 3600 зрителей. Пусть 20-ть человек были болельщиками СКА. 20!!! человек принесли больше вреда клубу, чем тысячи фанов Зенита с пиротехникой!))) Как такое возможно?
Удивительный подход к наказанию клубов.
болельщики „СКА-Хабаровск“скандировали нецензурные выражения за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.
На матче Динамо - СКА присутствовало 3600 зрителей. Пусть 20-ть человек были болельщиками СКА. 20!!! человек принесли больше вреда клубу, чем тысячи фанов Зенита с пиротехникой!))) Как такое возможно?
Удивительный подход к наказанию клубов.