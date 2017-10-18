МЮ забивал «Бенфике» в каждом матче в истории противостояния клубов

«Манчестер Юнайтед» ни разу не уходил с поля без гола в матчах против «Бенфики» - своего сегодняшнего соперника по поединку 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команды провели между собой 9 встреч, из которых 6 закончились победами «красных дьяволов». Еще два матча завершались вничью, а однажды победил португальский клуб.

Напомним, что минувшим летом из «Бенфики» в МЮ перебрался защитник Виктор Линделеф.

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