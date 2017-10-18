Гвардиола посвятил победу над «Наполи» каталонским сепаратистам, арестованным в Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, являющийся ярым сторонником независимости Каталонии, посвятил победу «горожан» над «Наполи» в Лиге чемпионов (2:1) двум лидерам каталонских сепаратистов, которые были арестованы в Испании.

«Эту победу мы посвящаем им. В Каталонии мы показали, что гражданство превыше любых других идей. Надеемся, что скоро их выпустят».

Вчера суд Испании постановил отправить под стражу двух лидеров сепаратистского движения в Каталонии – Жорди Санчеса и Жорди Куишарта. После этого десятки тысяч людей в Барселоне вышли на митинг против такого решения суда Мадрида.

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