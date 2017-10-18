Сборная Аргентины на время ЧМ-2018 планирует базироваться в подмосковных Бронницах

Сборная Аргентины намерена поселиться в подмосковных Бронницах во время чемпионата мира 2018 года в России. Местная федерация уже зарезервировала комплекс. В начале года аргентинская делегация посетит комплекс в Бронницах, а затем примет окончательное решение относительно места базирования на мундиале. Стоит отметить, что в Бронницах располагается учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России.

В то же время команда Бразилии расположится в Сочи.

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