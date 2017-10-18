«Корк Сити» выиграл чемпионат Ирландии

«Корк Сити» за два тура до конца чемпионата Ирландии обеспечил себе чемпионство. Накануне клуб сыграл вничью с «Дерри Сити» (0:0) и теперь стал недосягаемым для идущего вторым «Дандолка», который отстает на 7 очков. Клуб из города Корк стал чемпионом Ирландии в третий раз за свою 33-летнюю историю, ранее команда становилась лучшей в сезонах-1992/93 и 2005.

В следующем сезоне «Корк Сити» будет представлять Ирландию в Лиге чемпионов, где будет стартовать со второго раунда квалификации.

Напомним, что сборная Ирландии в стыковых матчах за право выхода на мундиаль сыграет с Данией.

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