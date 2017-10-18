«Шанхай СИПГ» Виллаш-Боаша не смог выйти в финал Азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай СИПГ» под руководством Андре Виллаш-Боаша не смог выйти в финал Азиатской Лиги чемпионов, по сумме двух встреч уступив японскому клубу «Урава Рэд Даймондс» (1:1, 0:1). Японцы уже выигрывали турнир в 2007 году и теперь попробуют повторить достижение. В финале они померяются силами с представителем Саудовской Аравии «Аль-Хилялем», который накануне прошел иранский «Персеполис».

Первый матч состоится 18 ноября в Саудовской Аравии, а ответный - 25 ноября в Японии.

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