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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
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«Шанхай СИПГ» Виллаш-Боаша не смог выйти в финал Азиатской Лиги чемпионов

сегодня, 16:32

«Шанхай СИПГ» под руководством Андре Виллаш-Боаша не смог выйти в финал Азиатской Лиги чемпионов, по сумме двух встреч уступив японскому клубу «Урава Рэд Даймондс» (1:1, 0:1). Японцы уже выигрывали турнир в 2007 году и теперь попробуют повторить достижение. В финале они померяются силами с представителем Саудовской Аравии «Аль-Хилялем», который накануне прошел иранский «Персеполис».

Первый матч состоится 18 ноября в Саудовской Аравии, а ответный - 25 ноября в Японии.

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Все комментарии
ZenCh ответил CorvusСorax
сегодня в 17:07
CorvusСorax:
Лучший игрок сборной Катара, фамилия - Сарказм. Не слышал?
Да по твоей записи и не понять что это сарказм
Гоша Великолепный
сегодня в 17:03
А бездомные хотели с ним не в азиатской ЛЧ выйти в финал!Наивная простота!)))
CorvusСorax ответил ZenCh
сегодня в 16:54
ZenCh:
Кого из "легендарной" молодёжи Катара "уровня Тевеса" ты можешь назвать?
Лучший игрок сборной Катара, фамилия - Сарказм. Не слышал?
RDeanW ответил CorvusСorax
сегодня в 16:49
CorvusСorax:
Все это ерунда, через пять лет Китай и его клубы будут рвать всех, сколько денег в них вбухивают, молодежь вырастет, такая как Тевес. Катар живой пример этому.
проблема в том, что рвать им особо некого) если играть постоянно с одними китайцами, японцами, иранцами и прочим второсортом, уровень свой не шибко то и повысишь)
ZenCh ответил CorvusСorax
сегодня в 16:48
CorvusСorax:
Все это ерунда, через пять лет Китай и его клубы будут рвать всех, сколько денег в них вбухивают, молодежь вырастет, такая как Тевес. Катар живой пример этому.
Кого из "легендарной" молодёжи Катара "уровня Тевеса" ты можешь назвать?
CorvusСorax
сегодня в 16:41
Все это ерунда, через пять лет Китай и его клубы будут рвать всех, сколько денег в них вбухивают, молодежь вырастет, такая как Тевес. Катар живой пример этому.
Obdulio Varela
сегодня в 16:38
Рыжий бездарь как обычно беспонтовый
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