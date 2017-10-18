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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
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21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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Ерохин: «Об интересе „Зенита“ впервые услышал ещё в конце прошлого сезона»

сегодня, 19:52

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вспомнил о том, как клуб из Санкт-Петербурга оформлял его трансфер из «Ростова»:

«Когда впервые услышал об интересе „сине-бело-голубых“? Я не помню конкретный матч, но это было в конце сезона. Состоялся стандартный диалог с агентом, который позвонил и сказал, что есть интерес. Потом связались с руководством и начались переговоры.

Это было еще до матчей Кубка Конфедераций. Постарались сделать так, чтобы ничего не мешало подготовке к турниру. Хорошо, что все так получилось.

На турнир ехал, уже зная, что буду игроком „Зенита“? Определенной договоренности с „Зенитом“ к тому моменту достигли, но контракт был заключен после турнира».

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 20:25
После перехода в "проект" спортсмен Ерохин стал терять спортивную форму и косячить в сборной России.
wingback
сегодня в 20:08
Мне интересно, кто притащил этого кривоногого молдована в клуб? Наверное, тот же человек, что притащил лодыркина...
Palex
сегодня в 19:53
Ну и хорошо,играй на здоровье.
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