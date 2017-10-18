Ерохин: «Об интересе „Зенита“ впервые услышал ещё в конце прошлого сезона»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вспомнил о том, как клуб из Санкт-Петербурга оформлял его трансфер из «Ростова»:

«Когда впервые услышал об интересе „сине-бело-голубых“? Я не помню конкретный матч, но это было в конце сезона. Состоялся стандартный диалог с агентом, который позвонил и сказал, что есть интерес. Потом связались с руководством и начались переговоры.

Это было еще до матчей Кубка Конфедераций. Постарались сделать так, чтобы ничего не мешало подготовке к турниру. Хорошо, что все так получилось.

На турнир ехал, уже зная, что буду игроком „Зенита“? Определенной договоренности с „Зенитом“ к тому моменту достигли, но контракт был заключен после турнира».

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