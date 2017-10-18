Тренер «Русенборга»: «„Зенит“ - один из фаворитов Лиги Европы»

Главный тренер «Русенборга» Каре Ингебригтсен поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом».

«Понимаем, что завтрашний матч будет сложным. Будем серьезно работать в защите. Посмотрим, как сложится игра. Надеемся на хороший результат. „Зенит“ – один из фаворитов Лиги Европы. У них много хороших игроков и прекрасный тренер, который работал в топ-клубах.

В чем секрет „Русенборга“? Дело в нашем стиле игры. Он не изменяется на протяжении долгих лет. Ну и тренировки у нас очень хорошие. Работаем на высоком уровне».

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