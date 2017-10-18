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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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Тренер «Русенборга»: «„Зенит“ - один из фаворитов Лиги Европы»

сегодня, 19:43
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборгЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Русенборга» Каре Ингебригтсен поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом».

«Понимаем, что завтрашний матч будет сложным. Будем серьезно работать в защите. Посмотрим, как сложится игра. Надеемся на хороший результат. „Зенит“ – один из фаворитов Лиги Европы. У них много хороших игроков и прекрасный тренер, который работал в топ-клубах.

В чем секрет „Русенборга“? Дело в нашем стиле игры. Он не изменяется на протяжении долгих лет. Ну и тренировки у нас очень хорошие. Работаем на высоком уровне».

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Все комментарии
Морозовский
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"Зениту" нет равных !
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сегодня в 20:38
Это вряд ли, в Лиге Европы есть свой Арсенал.
Gunslinger
сегодня в 20:34
Дежурные дифирамбы.
Всё как обычно.
вячеслав остапенко
сегодня в 20:15
Зенит победит дома
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