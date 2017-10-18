Акинфеев продлил антирекордную серию в основной сетке Лиги чемпионов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Матч завершен Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 Матч завершен ЦСКА 0:2 Базель
21:45 Матч завершен Бенфика 0:1 Ман Юнайтед
21:45 Матч завершен Андерлехт 0:4 ПСЖ
21:45 Матч завершен Бавария 3:0 Селтик
21:45 Матч завершен Челси 3:3 Рома
21:45 Матч завершен Ювентус 2:1 Спортинг
21:45 Матч завершен Барселона 3:1 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:40
МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»12
23:37
«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча29
23:36
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Олимпиакос»19
23:34
ЦСКА дома уступил «Базелю»159
23:07
Месси забил свой 100-й мяч в еврокубках16
23:38
«Ювентус» сломил сопротивление «Спортинга»4
23:37
«Бавария» разгромила «Селтик»2
23:36
ПСЖ устроил третий разгром в трёх матчах Лиги чемпионов3
23:20
Шикарный гол Джеко в ворота «Челси»3
22:52
Адвокат Аль-Хелаифи: «Мы совершенно спокойны»0
22:41
Кавани - автор третьей по длительности индивидуальной голевой серии в Лиге чемпионов2
22:33
Вице-президент «Карабаха»: «Мир будет аплодировать этой игре»6
22:31
Мбаппе побил рекорд Клюйверта в Лиге чемпионов по мячам, забитым тинейджером2
22:19
Мюллер стал первым немцем, забившим 40 голов в Лиге чемпионов3
22:10
Гурбанов: «В концовке матча игроки „Карабаха“ нашли силы, которых уже почти не оставалось»1
22:03
Кавани: «Мы с Неймаром не обязаны быть друзьями»3
22:02
Индзаги: «Балотелли нашёл идеальную для себя обстановку в „Ницце“»2
21:55
Фанаты ЦСКА на трибунах растянули баннер со строчкой из песни12
21:51
Роббен проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов3
21:48
Мончи: «„Рома“ не ожидала, что „Карабах“ так сыграет»0
21:44
Маротта: «Нельзя говорить о кризисе в „Ювентусе“»2
21:43
Симеоне: «Не сказал бы, что „Атлетико“ плохо играет. Мы исправим ситуацию»2
21:40
Сидорчук: «Хочется взять реванш у „Янг Бойз“»0
21:37
Ганчаренко: «Спаренные встречи в Лиге чемпионов - определяющие. Я всегда об этом говорил»4
21:36
Гризманн: «„Атлетико“ будет сражаться до конца»1

Акинфеев продлил антирекордную серию в основной сетке Лиги чемпионов

сегодня, 22:42
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в матчах основного раунда Лиги чемпионов. В поединке с «Базелем» на своем поле 31-летний голкипер пропустил гол на 29-й минуте. Таким образом, он пропускает подряд как минимум мяч в последних 42 матчах основной сетки турнира. В последний раз он играл «на ноль» в матче группового турнира Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года с «Арсеналом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Аба Гольштейн ответил Чупакабра
сегодня в 23:44
Чупакабра:
Похоже серия будет длится до тех пор пока Акинфеев не закончит свою карьеру.
))))))))))))))))))))))))))))))))))0
starche
сегодня в 23:43
Заслуженные поздравления рекордсмену!)))
Сергеевич вернулся 1 ответил Kuprin
сегодня в 23:41
Kuprin:
Вроде бы футбольгый сайт а понятие что пропускает как и забивает вся команда не имеет (( Ну тогда напишите что Игнашевич совершил очередной ляп
ничего-привыкай)).
Аба Гольштейн
сегодня в 23:40
ОН ЕЩЕ ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ ПОДРАЖАЯ ГОЛОСУ СВОЕГО БЫВШЕГО ТРУСЛИВОГО БОССА))) УЖЕ ВТОРОЙ ПОСЛЕ БЕРЕЗУЦКОГО..МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ВЫПУСКАЕТ..ДИВНЫМ БАРИТОНОМ....ТИПА- НУ..МЕСТО В СБОРНОЙ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ))))
stavr74 ответил Kuprin
сегодня в 23:34
Kuprin:
в чем Акинфеев то смешон спартач ?
смешно в том , что уверяют что он лучший вратарь страны
stavr74
сегодня в 23:31
))))
Lexx123
сегодня в 23:27
Молодец, страеться!
Kuprin ответил Андрей Сергеев
сегодня в 23:21
Андрей Сергеев:
Аконифеев смешон... так же как и весь ЦСКА (ни одного удара в створ ворот).. как они смогли за год разучиться играть... а Головин просто вредитель какой-то... видимо он за Базель сегодня топит...
в чем Акинфеев то смешон спартач ?
Lucho Gonzalez
сегодня в 23:20
Игорян так просто не сдастся! Вперед, к обновлению рекорда!
mat73
сегодня в 23:20
На победной цифре 45 наверное остановится, символичные для нас цифры! Как раз и осталось провести три матча, больше наверно и не придется)))
Андрей Сергеев
сегодня в 23:17
и какого лешего ты минусы ставишь... это же правда... 76 минута - ни одного удара в створ ворот...
Kuprin
сегодня в 23:15
Игорь тащит красава!
Gorasul
сегодня в 23:14
Худший вратарь всех времён и народов! Зачем такой в сборной... Снижает любые остатки престижа страны...
Андрей Сергеев
сегодня в 23:13
Аконифеев смешон... так же как и весь ЦСКА (ни одного удара в створ ворот).. как они смогли за год разучиться играть... а Головин просто вредитель какой-то... видимо он за Базель сегодня топит...
Kuprin
сегодня в 23:13
Вроде бы футбольгый сайт а понятие что пропускает как и забивает вся команда не имеет ((

Ну тогда напишите что Игнашевич совершил очередной ляп
leo-leon
сегодня в 23:12
УРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хоть один российский футболист оставит след в истории мирового футбола ....
ФорвардЪ
сегодня в 23:10
У спартаковских болельщиков второй день радости)
Чупакабра
сегодня в 23:04
Похоже серия будет длится до тех пор пока Акинфеев не закончит свою карьеру.
fcspartak
сегодня в 23:03
Да ну, не смешно уже, был бы характер у голкипера сборной давно напихал бы своей ветеранской защите... А стоит у нас ч сборной рекордсмен((( пока это будет в раме сборной из группы мы не выйде
protest58us
сегодня в 23:00
Не можем же мы три дня подряд ронять запад
stavr74 ответил NAZAR 007
сегодня в 22:59
NAZAR 007:
Кто этот бред считает ? Непонятно....Уже все официальные подсчеты давно закрыты, только кому-то неймется потроллить вратаря сборной страны.
это статистика ))))
stavr74
сегодня в 22:58
рекорд рекордом. играть то собираетесь ?
Конфетка ненаглядная
сегодня в 22:58
Рекордсмен-лучший вратарь страны
Игорь Копытько
сегодня в 22:55
ну мертвая команда жаль
Игорь Копытько
сегодня в 22:53
спасли игаряя гол отменили
Игорь Копытько
сегодня в 22:52
2-0 поздравляшки
upm86@mail.ru
сегодня в 22:52
почему он в сборной,тот же селихов и лунев лучше играют.
Игорь Копытько
сегодня в 22:50
хотя обидно ведь это российская команда и приходится так шутить над лучшим вратарем мира скоро в книгу гинеса рекорды поидут
NAZAR 007
сегодня в 22:50
Кто этот бред считает ? Непонятно....Уже все официальные подсчеты
давно закрыты, только кому-то неймется потроллить вратаря сборной страны.
Одно слово румын
сегодня в 22:49
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100