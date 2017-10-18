Акинфеев продлил антирекордную серию в основной сетке Лиги чемпионов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в матчах основного раунда Лиги чемпионов. В поединке с «Базелем» на своем поле 31-летний голкипер пропустил гол на 29-й минуте. Таким образом, он пропускает подряд как минимум мяч в последних 42 матчах основной сетки турнира. В последний раз он играл «на ноль» в матче группового турнира Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года с «Арсеналом».

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