Цифры дня. 41 матч Акинфеева и 3.5 месяца Моуриньо

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Идет второй тайм, 86’ Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
18:56
«Краснодар» забил девять мячей в ворота «Кайрата» в Юношеской Лиге УЕФА31
18:51
Горлукович: «Промес должен ехать в Англию, если хочет прогрессировать»51
16:25
Сергей Павлов - новый тренер «Ротор-Волгоград»19
16:04
Юноши ЦСКА уступили сверстникам из «Базеля»70
14:51
Россия сыграет с Аргентиной в «Лужниках», с Испанией - на «Крестовском»32
20:43
«Ювентус» - «Спортинг»: стартовые составы0
20:42
Фабрегас: «Моуриньо был моим врагом, когда тренировал „Реал“ и „Челси“»0
20:40
«Челси» - «Рома»: стартовые составы0
20:37
Блан: «Сборная США? Это всё слухи»0
20:36
«Барселона» - «Олимпиакос»: стартовые составы2
20:34
ЦСКА - «Базель»: стартовые составы8
20:29
Венгер: «Слова Дини не имеют под собой оснований»1
20:11
Льорис: «„Тоттенхэм“ может гордиться собой»1
20:06
Корнаухов: «Для ЦСКА приемлемый результат - только победа»6
20:02
Мане восстанавливается с опережением графика1
20:00
Менье: «Азар или Неймар? Азар, без сомнений!»5
19:54
Ал. Миранчук: «Нужно сделать всё, чтобы набрать три очка»1
19:52
Ерохин: «Об интересе „Зенита“ впервые услышал ещё в конце прошлого сезона»3
19:51
Сын Вальке работает в ПСЖ1
19:46
Дардои: «Главная проблема игроков „Герты“ перед игрой с „Зарёй“ - длительный перелёт»3
19:43
Маджер возглавил сборную Алжира1
19:43
Тренер «Русенборга»: «„Зенит“ - один из фаворитов Лиги Европы»5
19:35
Сёмин: «„Шериф“ достоин уважения»5
19:13
Бен Арфа зимой может перебраться в один из английских клубов2
19:04
Йенсен: «Дело не в звёздах „Зенита“, а в его игре»5

Цифры дня. 41 матч Акинфеева и 3.5 месяца Моуриньо

сегодня, 19:30

Второй игровой день третьего тура Лиги чемпионов обещает массу интриг. «Соккер.ру» собрал интересные наблюдения и статистику обо всех восьми противостояниях.

Группа A

ЦСКА – «Базель»

- 1-я встреча этих команд в истории.

- В 4-х матчах против швейцарских команд ЦСКА одержал 4 победы, общий счет этих матчей – 11:1 в пользу «армейцев».

- В 4-х предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов ЦСКА занимал 4-е места на групповом этапе. Магия «четверок» похлеще, чем у «Арсенала»!

- 5 голов забил «Базель» в ворота «Бенфики» в предыдущем туре. Матч завершился со счетом 5:0, это самая крупная победа «ротблау» в Лиге чемпионов.

- 6 матчей длится серия «армейцев» без побед на своем поле в основной сетке Лиги чемпионов. Последний раз ЦСКА брал верх над ПСВ два года назад.

- 9 участий в Лиге чемпионов на двоих у «Базеля» и ЦСКА за последние пять розыгрышей. Встречаются завсегдатаи группового этапа!

- 41 матч кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).

Капитан Сухи, родственники «Барсы» и Федерер. 10 фактов о «Базеле»  

«Бенфика» - «Манчестер Юнайтед»

- 1-й Кубок чемпионов в своей истории МЮ завоевал, переиграв в финальном матче 1968 года «Бенфику» со счетом 4:1. Любопытно, что основное время завершилось вничью 1:1, а в первые десять минут овертайма «красные дьяволы» забили три мяча.

- 3 гола забил Ромелу Лукаку в двух первых турах ЛЧ. Бельгийский форвард огорчил и «Базель», и ЦСКА. Продлит ли результативную серию сегодня?

- 3.5 месяца продержался у руля «Бенфики» нынешний наставник манкунианцев Жозе Моуриньо в 2000 году.

- 5 Кубков чемпионов на двоих выиграли эти команды: «Бенфика» брала «ушастого» дважды, МЮ – трижды.

- 9 раз встречались «Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество на стороне манкунианцев: 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Разница мячей: 22-11. «Красные дьяволы» никогда не уходили с поля без гола.

- 35 миллионов евро заплатил английский клуб «Бенфике» за защитника Виктора Линделефа, который сегодня может сыграть против бывшей команды.

Группа B

«Бавария» - «Селтик»

- 0 голов было забито в последней встрече этих клубов в Лиге чемпионов. На групповой стадии розыгрыша 2003/2004 «Селтик» устоял в Глазго, но до этого проиграл в Мюнхене 1:2, дубль в составе «Баварии» оформил Рой Макай.

- Обе команды выигрывали Кубок чемпионов. Единственный успех «Селтика» датирован 1967 годом, «Бавария» становилась сильнейшей командой Старого Света пять раз.

- 5 мячей забила «Бавария» в первом матче после возвращения на тренерский мостик Юппа Хайнкеса. Не посчастливилось «Фрайбургу».

- 5 российских арбитров будут работать на матче между «Баварией» и «Селтиком». Главному рефери Сергею Карасеву помогут ассистенты Аверьянов, Калугин, Лапочкин и Иванов.

- 73 полных года будет Юппу Хайнкесу в день финала нынешней Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве. В случае победы «Баварии» в турнире Хайнкес станет самым возрастным наставником, которому покорялся этот ценный трофей. На данный момент рекордом владеет Раймон Гуталс, выигравший Кубок чемпионов с «Марселем» в 71 год.

70+. Тренеры, чья мудрость не знает границ 

«Андерлехт» - ПСЖ

- 3 из 4 встреч этих команд в турнирах под эгидой УЕФА завершились вничью.

- 5 голов забил ПСЖ в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов 2013/2014 в ворота «Андерлехта». Четыре мяча записал на свой счет Златан Ибрагимович, еще один гол забил Эдинсон Кавани, который имеет возможность отличиться и сегодня.

- 6 мячей пропустил «Андерлехт» от «Баварии» и «Селтика» в предыдущих турах, не забив ни одного в ответ. Бельгийцы – единственные в нынешней ЛЧ с нулем в графе «забитые мячи».

- 8 голов отгрузили в ворота противников подопечные Унаи Эмери в двух первых турах ЛЧ, причем «Селтик» и «Бавария» были обыграны всухую – 5:0 и 3:0 соответственно. Это лучшая разница забитых и пропущенных мячей в турнире.

- 11 раз играл «Андерлехт» на групповой стадии Лиги чемпионов и никогда не пробивался в плей-офф. Похоже, традиция не будет нарушена и в нынешнем розыгрыше.

- 15 из 19 последних домашних матчей в Лиге чемпионов «Андерлехт» проиграл.

Группа C

«Челси» - «Рома»

- Обе команды возглавляют итальянские наставники – Антонио Конте и Эусебио Ди Франческо.

- 9 лет назад «Челси» и «Рома» встречались на групповой стадии Лиги чемпионов и обменялись домашними победами. Англичане выиграли 1:0, итальянцы – 3:1. В плей-офф вышли вместе.

- Больше 16 лет «Рома» не может выиграть в Англии. Особняком в этой серии неудач стоит поражение со счетом 1:7 от «Манчестер Юнайтед». «Волки» всего однажды сумели привезти победу с Туманного Альбиона, хотя имели 18 попыток.

- За 35 миллионов евро прошедшим летом «Челси» приобрел у «Ромы» защитника Антонио Рюдигера.

- 184.4 сантиметра – средний рост обеих команд. В плане антропометрии «Челси» и «Рома» равны, а кто лучше играет в футбол?

«Карабах» - «Атлетико»

- Гол в ворота «Атлетико» есть на счету полузащитника «Карабаха» Мичела. Шесть лет назад он поразил ворота «матрасников», выступая за «Хетафе».

- Первая встреча этих команд в истории и вообще первая встреча между клубами из Испании и Азербайджана в официальном соревновании.

- 16 миллионов евро заработал «Атлетико» по полуторалетнему контракту с Министерством туризма Азербайджанской Республики. Мадридцы рекламировали Азербайджан, играя в памятной форме с надписью: «Азербайджан – Страна огней».

- 18 матчей насчитывает беспроигрышная серия «Карабаха» на внутренней арене.

Группа D

«Ювентус» - «Спортинг»

- 0 побед в еврокубковых матчах на выезде против итальянских клубов одержал «Спортинг». Лиссабонцы 13 раз играли на Апеннинах – трижды смогли зацепиться за ничью, 10 раз проиграли.

- 1-й официальный матч проведут между собой «Юве» и «Спортинг». До этого они дважды встречались на выставочных турнирах в Париже и Торонто, одержали по одной победе.

- На 4 года средний возраст футболистов «Ювентуса», игравших в Лиге чемпионов, выше, чем у игроков «Спортинга» - 30 лет против 26-ти.

- 20 матчей без домашних поражений насчитывает продолжающаяся серия «Старой Синьоры» в Лиге чемпионов. Это рекорд турнира. В последний раз «бьянконери» проиграли дома «Баварии» в апреле 2013-го.

- 36 нарушений правил и 9 желтых карточек собрали игроки «Спортинга» по итогам двух стартовых туров Лиги чемпионов, став самой грубой командой турнира по обоим показателям.

«Барселона» - «Олимпиакос»

- Никогда прежде не играли друг против друга.

- 0 побед у «Олимпиакоса» в матчах с испанскими клубами на выезде. Из 14 встреч «красно-белые» проиграли дюжину, а еще в двух случаях добыли ничьи.

- 5 трофеев выиграл у руля «Олимпиакоса» нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Трижды он приводил «Легенду» к первому месту в чемпионате Греции, дважды брал Кубок. При этом «Муравей» дважды возглавлял «Олимпиакос» с перерывом на работу в «Вильярреале».

- 6 побед в 6 домашних матчах над греческими командами одержала «Барселона».

- 1 из 37 последних матчей «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов завершился вничью. На «Камп Ноу» сыграет бескомпромиссная команда!

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
truffagldino
сегодня в 20:18
Вроде команды сильные Олимпиакос и Спортинг,но не могут выиграть, один в Испании другой в Италии.Сегодня вряд ли нарушится традиция.
volga.kot
сегодня в 20:15
Серия Игорька сегодня продолжится! ))
форева
сегодня в 20:02
41матч, или серия закончена . А свои сладкие мечты и безграмотность не надо показывать людям.)
SanitarForest
сегодня в 20:01
Игорь скоро будет юбиляром...
Шуnя771
сегодня в 19:56
Спасибо автору за статью!

Много полезной, цифровой информации, и главное интересной!

И конечно как не выделить идущей красной нитью:

"45 матчей кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0)".
MALOVAR
сегодня в 19:46
Победы армейцам ,волевой))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100