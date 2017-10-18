Цифры дня. 41 матч Акинфеева и 3.5 месяца Моуриньо

Второй игровой день третьего тура Лиги чемпионов обещает массу интриг. «Соккер.ру» собрал интересные наблюдения и статистику обо всех восьми противостояниях.

Группа A

ЦСКА – «Базель»

- 1-я встреча этих команд в истории.

- В 4-х матчах против швейцарских команд ЦСКА одержал 4 победы, общий счет этих матчей – 11:1 в пользу «армейцев».

- В 4-х предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов ЦСКА занимал 4-е места на групповом этапе. Магия «четверок» похлеще, чем у «Арсенала»!

- 5 голов забил «Базель» в ворота «Бенфики» в предыдущем туре. Матч завершился со счетом 5:0, это самая крупная победа «ротблау» в Лиге чемпионов.

- 6 матчей длится серия «армейцев» без побед на своем поле в основной сетке Лиги чемпионов. Последний раз ЦСКА брал верх над ПСВ два года назад.

- 9 участий в Лиге чемпионов на двоих у «Базеля» и ЦСКА за последние пять розыгрышей. Встречаются завсегдатаи группового этапа!

- 41 матч кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).

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«Бенфика» - «Манчестер Юнайтед»

- 1-й Кубок чемпионов в своей истории МЮ завоевал, переиграв в финальном матче 1968 года «Бенфику» со счетом 4:1. Любопытно, что основное время завершилось вничью 1:1, а в первые десять минут овертайма «красные дьяволы» забили три мяча.

- 3 гола забил Ромелу Лукаку в двух первых турах ЛЧ. Бельгийский форвард огорчил и «Базель», и ЦСКА. Продлит ли результативную серию сегодня?

- 3.5 месяца продержался у руля «Бенфики» нынешний наставник манкунианцев Жозе Моуриньо в 2000 году.

- 5 Кубков чемпионов на двоих выиграли эти команды: «Бенфика» брала «ушастого» дважды, МЮ – трижды.

- 9 раз встречались «Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество на стороне манкунианцев: 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Разница мячей: 22-11. «Красные дьяволы» никогда не уходили с поля без гола.

- 35 миллионов евро заплатил английский клуб «Бенфике» за защитника Виктора Линделефа, который сегодня может сыграть против бывшей команды.

Группа B

«Бавария» - «Селтик»

- 0 голов было забито в последней встрече этих клубов в Лиге чемпионов. На групповой стадии розыгрыша 2003/2004 «Селтик» устоял в Глазго, но до этого проиграл в Мюнхене 1:2, дубль в составе «Баварии» оформил Рой Макай.

- Обе команды выигрывали Кубок чемпионов. Единственный успех «Селтика» датирован 1967 годом, «Бавария» становилась сильнейшей командой Старого Света пять раз.

- 5 мячей забила «Бавария» в первом матче после возвращения на тренерский мостик Юппа Хайнкеса. Не посчастливилось «Фрайбургу».

- 5 российских арбитров будут работать на матче между «Баварией» и «Селтиком». Главному рефери Сергею Карасеву помогут ассистенты Аверьянов, Калугин, Лапочкин и Иванов.

- 73 полных года будет Юппу Хайнкесу в день финала нынешней Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве. В случае победы «Баварии» в турнире Хайнкес станет самым возрастным наставником, которому покорялся этот ценный трофей. На данный момент рекордом владеет Раймон Гуталс, выигравший Кубок чемпионов с «Марселем» в 71 год.

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«Андерлехт» - ПСЖ

- 3 из 4 встреч этих команд в турнирах под эгидой УЕФА завершились вничью.

- 5 голов забил ПСЖ в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов 2013/2014 в ворота «Андерлехта». Четыре мяча записал на свой счет Златан Ибрагимович, еще один гол забил Эдинсон Кавани, который имеет возможность отличиться и сегодня.

- 6 мячей пропустил «Андерлехт» от «Баварии» и «Селтика» в предыдущих турах, не забив ни одного в ответ. Бельгийцы – единственные в нынешней ЛЧ с нулем в графе «забитые мячи».

- 8 голов отгрузили в ворота противников подопечные Унаи Эмери в двух первых турах ЛЧ, причем «Селтик» и «Бавария» были обыграны всухую – 5:0 и 3:0 соответственно. Это лучшая разница забитых и пропущенных мячей в турнире.

- 11 раз играл «Андерлехт» на групповой стадии Лиги чемпионов и никогда не пробивался в плей-офф. Похоже, традиция не будет нарушена и в нынешнем розыгрыше.

- 15 из 19 последних домашних матчей в Лиге чемпионов «Андерлехт» проиграл.

Группа C

«Челси» - «Рома»

- Обе команды возглавляют итальянские наставники – Антонио Конте и Эусебио Ди Франческо.

- 9 лет назад «Челси» и «Рома» встречались на групповой стадии Лиги чемпионов и обменялись домашними победами. Англичане выиграли 1:0, итальянцы – 3:1. В плей-офф вышли вместе.

- Больше 16 лет «Рома» не может выиграть в Англии. Особняком в этой серии неудач стоит поражение со счетом 1:7 от «Манчестер Юнайтед». «Волки» всего однажды сумели привезти победу с Туманного Альбиона, хотя имели 18 попыток.

- За 35 миллионов евро прошедшим летом «Челси» приобрел у «Ромы» защитника Антонио Рюдигера.

- 184.4 сантиметра – средний рост обеих команд. В плане антропометрии «Челси» и «Рома» равны, а кто лучше играет в футбол?

«Карабах» - «Атлетико»

- Гол в ворота «Атлетико» есть на счету полузащитника «Карабаха» Мичела. Шесть лет назад он поразил ворота «матрасников», выступая за «Хетафе».

- Первая встреча этих команд в истории и вообще первая встреча между клубами из Испании и Азербайджана в официальном соревновании.

- 16 миллионов евро заработал «Атлетико» по полуторалетнему контракту с Министерством туризма Азербайджанской Республики. Мадридцы рекламировали Азербайджан, играя в памятной форме с надписью: «Азербайджан – Страна огней».

- 18 матчей насчитывает беспроигрышная серия «Карабаха» на внутренней арене.

Группа D

«Ювентус» - «Спортинг»

- 0 побед в еврокубковых матчах на выезде против итальянских клубов одержал «Спортинг». Лиссабонцы 13 раз играли на Апеннинах – трижды смогли зацепиться за ничью, 10 раз проиграли.

- 1-й официальный матч проведут между собой «Юве» и «Спортинг». До этого они дважды встречались на выставочных турнирах в Париже и Торонто, одержали по одной победе.

- На 4 года средний возраст футболистов «Ювентуса», игравших в Лиге чемпионов, выше, чем у игроков «Спортинга» - 30 лет против 26-ти.

- 20 матчей без домашних поражений насчитывает продолжающаяся серия «Старой Синьоры» в Лиге чемпионов. Это рекорд турнира. В последний раз «бьянконери» проиграли дома «Баварии» в апреле 2013-го.

- 36 нарушений правил и 9 желтых карточек собрали игроки «Спортинга» по итогам двух стартовых туров Лиги чемпионов, став самой грубой командой турнира по обоим показателям.

«Барселона» - «Олимпиакос»

- Никогда прежде не играли друг против друга.

- 0 побед у «Олимпиакоса» в матчах с испанскими клубами на выезде. Из 14 встреч «красно-белые» проиграли дюжину, а еще в двух случаях добыли ничьи.

- 5 трофеев выиграл у руля «Олимпиакоса» нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Трижды он приводил «Легенду» к первому месту в чемпионате Греции, дважды брал Кубок. При этом «Муравей» дважды возглавлял «Олимпиакос» с перерывом на работу в «Вильярреале».

- 6 побед в 6 домашних матчах над греческими командами одержала «Барселона».

- 1 из 37 последних матчей «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов завершился вничью. На «Камп Ноу» сыграет бескомпромиссная команда!