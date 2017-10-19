Мюллер: «„Баварии“ можно было создать ещё больше голевых моментов»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, ставший автором первого гола в ворота «Селтика» (3:0) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, прокомментировал победу своей команды:

«У нас был правильный настрой на этот матч. После победы над „Фрайбургом“ мы сохранили мотивацию, рассчитывая взять три очка на переполненном домашнем стадионе. Поэтому мы сразу начали очень мощно и попробовали использовать пространство, которое нам оставил соперник.

Было заметно, что мы постоянно атаковали, хотя можно было бы создавать и больше голевых моментов».

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