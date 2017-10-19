Ланг: «„Базель“ доказал, что может играть против сильнейших клубов Европы»

Защитник «Базеля» Михаэль Ланг прокомментировал выездную победу над ЦСКА (2:0) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«В первую очередь хотелось бы отметить, что получился достаточно сложный матч. ЦСКА очень хорошо играет в центральной зоне, в связи с чем было сложно находить варианты в атаке. Мы показали образцовую игру на контратаках и доказали, что можем играть против сильнейших клубов Европы.

Пока рано говорить о том, что „Базель“ стал главным претендентом на выход из группы. Впереди второй матч против ЦСКА, и мы понимаем, что соперник приедет играть только на победу, ждём колоссально тяжёлой игры. Также не стоит списывать со счетов „Бенфику“».

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