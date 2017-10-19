Наингголан: «Считаю, что мы сыграли намного лучше „Челси“»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подвёл итоги гостевого матча с «Челси» (3:3) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Думаю, мы показали отличную игру, и было странно позволить соперникам избежать поражения, поскольку мы чувствовали, что были лучше. Мы должны были более продуктивно сыграть в атаке, но, тем не менее, рады и одному очку.

„Рома“ стала пропускать много непонятных голов в концовке. Мы можем улучшить свою игру во многих аспектах, но сегодня мы всё равно создали много голевых моментов, и я считаю, играли намного лучше „Челси“».

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