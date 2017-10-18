Кавани - автор третьей по длительности индивидуальной голевой серии в Лиге чемпионов

Гол нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в ворота «Андерлехта» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов позволил уругвайцу приблизиться к рекорду турнира.

Для Кавани данный поединок стал 7-м подряд в рамках ЛЧ, в котором он не уйдет с поля без забитого мяча.

Более длительными голевыми сериями в Лиге чемпионов могут похвастаться лишь экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой (9 игр) и нападающий «Реала» Криштиану Роналду (8 матчей).

Отметим, что одноклубник Кавани Килиан Мбаппе сегодня стал самым результативным тинейджером в истории Лиги чемпионов.

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