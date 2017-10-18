Неймар вышел на 4-е место в списке самых забивных бразильцев в истории Лиги чемпионов

Поразив ворота «Андерлехта» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, нападающий ПСЖ Неймар записал на свой счет 24 мяч в данном турнире.
Таким образом, Неймар догнал по данному показателю своего соотечественника Джованни Элбера и теперь делит с ним 4-ю строчку в списке лучших голеадоров ЛЧ из Бразилии.
Больше Неймара в данном турнире забивали лишь следующие бразильцы: Марио Жардел (25 мячей), Ривалдо (27) и Кака (30).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
А за ПСВ, Барсу и Интер он играл только в кубке уефа.
Если взять голы вообще в еврокубках, у Феномена 49 голов.
А за ПСВ, Барсу и Интер он играл только в кубке уефа.
Если взять голы вообще в еврокубках, у Феномена 49 голов.