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Неймар вышел на 4-е место в списке самых забивных бразильцев в истории Лиги чемпионов

вчера, 23:45
АндерлехтАндерлехт0 : 4Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Поразив ворота «Андерлехта» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, нападающий ПСЖ Неймар записал на свой счет 24 мяч в данном турнире.

Таким образом, Неймар догнал по данному показателю своего соотечественника Джованни Элбера и теперь делит с ним 4-ю строчку в списке лучших голеадоров ЛЧ из Бразилии.

Больше Неймара в данном турнире забивали лишь следующие бразильцы: Марио Жардел (25 мячей), Ривалдо (27) и Кака (30).

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Все комментарии
kanuni
сегодня в 00:53
Жардел был монстром,забивал больше чем проводил игр.
Artuom ответил Айтекин эвребович
сегодня в 00:43
Айтекин эвребович:
Офигеть,Феномена нет..
Феномен в ЛЧ играл только в Реале... а в середине нулевых у Реала не особо получалось в ЛЧ(забил 15 голов).
А за ПСВ, Барсу и Интер он играл только в кубке уефа.

Если взять голы вообще в еврокубках, у Феномена 49 голов.
alchmk ответил sihafazatron
сегодня в 00:16
sihafazatron:
перегонит всех уже скоро
Действительно. Неужели он меньше забил?
МКС
сегодня в 00:11
А Акинфеев вышел на 1е место в качестве самых забавных)))
sihafazatron
вчера в 23:51
перегонит всех уже скоро
Айтекин эвребович
вчера в 23:49
Офигеть,Феномена нет..
Mamaev
вчера в 23:47
Вопрос лишь в том догонит кака в этом сезоне или следующем
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