Неймар вышел на 4-е место в списке самых забивных бразильцев в истории Лиги чемпионов

Поразив ворота «Андерлехта» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, нападающий ПСЖ Неймар записал на свой счет 24 мяч в данном турнире.

Таким образом, Неймар догнал по данному показателю своего соотечественника Джованни Элбера и теперь делит с ним 4-ю строчку в списке лучших голеадоров ЛЧ из Бразилии.

Больше Неймара в данном турнире забивали лишь следующие бразильцы: Марио Жардел (25 мячей), Ривалдо (27) и Кака (30).

Neymar becomes the joint-fourth highest scoring Brazilian in Champions League history 🇧🇷 pic.twitter.com/6OHlgDq641 — B/R Football (@brfootball) 18 октября 2017 г.

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