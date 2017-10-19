15 лет назад Руни забил свой первый гол в Премьер-Лиге

Ровно 15 лет назад - 19 октября 2002 года, Уэйн Руни забил свой первый мяч в Премьер-Лиге.

Тогда еще 16-летний форвард поразил ворота «Арсенала», который на тот момент не проигрывал на протяжении 30 матчей кряду, и позволил «Эвертону» одержать победу.

Символично, что в ближайшем туре АПЛ «Эвертон» и «Арсенал» вновь будут противостоять друг другу, и у Руни, летом перебравшегося в свой родной клуб из «Манчестер Юнайтед», будет шанс пополнить свой голевой счет в поединках с «канонирами». В своей карьере Руни 14 раз поражал ворота «Арсенала».

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