МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику».
Лиссабон, стадион «Да Луж»
«Бенфика» (Португалия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: Рэшфорд 64.
В другом матче ЦСКА уступил «Базелю».
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Главная задача практически выполнена: в 1/8 наверняка не будет встречи с главными топами.
GGMU
Главная задача практически выполнена: в 1/8 наверняка не будет встречи с главными топами.
GGMU
Радует настрой Лукаку, всегда пытается забить, идет до последнего, ну и Рашфорд - тут слов не надо :)
Радует настрой Лукаку, всегда пытается забить, идет до последнего, ну и Рашфорд - тут слов не надо :)
Считай подарил победу второму клубу Манчестера
Считай подарил победу второму клубу Манчестера